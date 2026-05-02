Ξέρεις ποια είναι η Βίκυ Ιακωβιδου; Σίγουρα την έχεις δει έστω μια φορά στη ζωή σου 

Είχαμε αναφερθεί παλιότερα στην περίπτωση του Γεράσιμου Μαλιώρη, του «άγνωστου» ηθοποιού που είχε πάρει μέρος σε δεκάδες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, ως κομπάρσος. Ωστόσο υπάρχει ένα ακόμη πρόσωπο που... δεδομένα όλοι το έχουμε δει έστω και σε μία σκηνή. Πρόκειται για τη Βίκυ Ιακωβίδου!

Η Ιακωβίδου αν και δεν ήταν επαγγελματίας ηθοποιός, συμμετείχε σε δεκάδες ταινίες ως κομπάρσος επειδή το ήθελε η ίδια. «Έμπαινα γιατί έπρεπε κάπως να το διασκεδάσω και εγώ» είχε αποκαλύψει η ίδια παλιότερα και η αλήθεια είναι πως την εντοπίζουμε σε σχεδόν 100 (!) ταινίες του ελληνικού σινεμά.

Ποια ήταν η Βίκυ Ιακωβιδου

Σε πάνω από 80 ταινίες είχε ενσαρκώσει την πελάτισσα κάπου κέντρου διασκέδασης. Ποια ήταν όμως στην πραγματικότητα η Βίκυ Ιακωβίδου; Η ίδια ήταν ενδυματολόγος θεάτρου με ταυτότητα και άδεια επαγγέλματος και στη διάρκεια της καριέρας της είχε αναπτύξει ισχυρή φιλία με πρωταγωνιστές όπως ο Κώστας Βουτσάς και η Ρένα Βλαχοπούλου.

Έτσι, σε πολλές ταινίες στις οποίες είχε αναλάβει να ντύσει του ηθοποιούς, έπαιρνε κι εκείνη θέση μπροστά από τις κάμερες ως κομπάρσος. Συνήθως καθόταν σε τραπέζια με παρέες και εμφανιζόταν σε πλάνα δίπλα σε διάσημους πρωταγωνιστές.

Παρότι όμω το πρόσωπό της ήταν πολύ οικείο, οι πληροφορίες για την προσωπική της ζωή είναι ελάχιστες. γενημμένη το 1929 έζησε κυρίως στην περιοχή του Γκύζη, ενώ πλέον έχει φύγει από τη ζωή. Έτρεφε μεγάλη αγάπη για την 7η τέχνη και είχε την τύχη να βιώσει από πρώτο χέρι τα «χρυσά χρόνια» του ελληνικού σινεμά.

Οι εμφανίσεις της

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η σελίδα greekactor, η Βίκυ Ιακωβίδου εμφανίστηκε σε περίπου 180 ταινίες. Από τους πιο χαρακτηριστικούς της ρόλους είναι στο «Καλώς ήρθε το δολάριο» όπου προσπαθεί να αποπλανήσει τον Γιώργο Κωνσταντίνου και να μπει στο καμπαρέ που δουλεύει.

Ήταν επίσης, η υποψήφια νύφη στην ταινία «Ησαϊα χόρευε», η καλεσμένη σε εκδήλωση στο «Δημήτρη μου Δημήτρη μου» και βέβαια πελάτισσα κέντρου διασκέδασης σε ταινίες όπως το «Βίβα Ρένα» και το «Γαμπρός απ' το Λονδίνο».

Το αφιέρωμα στη Βίκυ Ιακωβίδου

Το διαδικτυακό κανάλι Kastalia του Ανδρόνικου Τζιβλέρη, είχε ασχοληθεί εκτενώς με την περίπτωση της Βίκυς Ιακωβίδου. Δείτε το βίντεο που ακολουθεί.