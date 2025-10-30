Η Ζωή Κωνσταντοπούλου να καθίσει στον πάγκο και να σκεφτεί

Υπάρχει μια στιγμή στην πολύ σύγχρονη ιστορία, προχθές σαν να λέμε, που η Ζωή Κωνσταντοπούλου ένιωσε ότι έχει έρθει η στιγμή της να αναλάβει τα ηνία αυτής της χώρας. Βέβαια, γι’ αυτό το συμπέρασμα φέρει τη μισή ευθύνη η ίδια, και την άλλη μισή, μην πω και περισσότερη, ο κόσμος που είχε εκτοξεύσει το κόμμα της, δηλαδή την ίδια διότι κόμμα δεν υπάρχει παρά μόνο στα χαρτιά, στις δημοσκοπήσεις.

Είμαστε στις αρχές Απριλίου και η ίδια, στρογγυλοκαθισμένη στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, δηλώνει στον Αντώνη Σρόιτερ, ότι ετοιμάζεται και δουλεύει κάθε μέρα για τη στιγμή που θα γίνει πρωθυπουργός. Με όρους φυσικής, αυτό ήταν το σημείο βρασμού της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το peak της, και ταυτόχρονα η αρχή της απόλυτα λογικής πτώσης της, όσο απομακρυνόμασταν από τη δεύτερη, σεισμική επέτειο από το έγκλημα των Τεμπών.

Σήμερα οι δημοσκοπήσεις θέλουν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην 5η θέση με 6,5%. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στην ίδια, κάτι που μπορεί να καταλάβει και ένα νήπιο έξι ετών, ειδικά τις τελευταίες μέρες.

Τα χτυπήματα είναι απανωτά: Άνευ λόγου, και χωρίς πολύ πολύ δράμα αποχώρηση από το πλατό, δευτερόλεπτα αφού η Φαίη Μαυραγάνη της ζήτησε ένα σχόλιο για το βιβλίο Τσίπρα. Σηκωμένο κινητό στη Βουλή για να βγάλει φωτογραφία την έξαλλη Ντόρα Μπακογιάννη. Προχθεσινή επανεμφάνιση δίπλα στον Πάνο Ρούτσι μετά το παντελώς αχρείαστο μπάχαλο για τον Άγνωστη Στρατιώτη, δύο εβδομάδες μετά την απόλυτη δικαίωσή του που ανατρίχιασε μια ολόκληρη χώρα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να είναι παρούσα, να είναι πάλι εκεί, να θυμηθεί ο κόσμος γιατί την εμφάνιζε τόσο ψηλά πριν λίγους μήνες στην περίφημη πρόθεση ψήφου.

Και εσχάτως, μόλις χθες (σ.σ. 29/10) επίθεση στη Λιάνα Κανέλλη εντός κοινοβουλίου με τη γραμμή «έκανε καριέρα στη Χούντα». Δηλαδή, of all people, που λένε και στη Μασαχουσέτη, διάλεξε την Κανέλλη και την έβαλε στην ίδια πρόταση με τη λέξη χούντα. Αυτός είναι ο ορισμός του meltdown, και σταματώ εδώ τα αγγλικά. Ο παίκτης χρειάζεται ένα διάλειμμα, το μυαλό έχει θολώσει.

Η λάθος διαχείριση του Πάνου Ρούτσι ξεκινάει τώρα

Ο Πάνος Ρούτσι είναι ένας άνθρωπος που στήριξε αυθόρμητα και φωναχτά όλη η νοήμων Ελλάδα - και ονόματα από το πάνω πάνω ράφι της κυβέρνησης. Είναι ένας πατέρας που είδε το παιδί του να δολοφονείται από το τέρας της κρατικής αμέλειας. Αυτή είναι η αλήθεια όσοι Παύλοι Μαρινάκηδες κι αν αντιδρούν δημόσια σε πάνελ. Δίπλα στο δίκαιο διπλό αίτημα αυτού του πατέρα, στάθηκε όλη η Ελλάδα πλην ελαχίστων γελοιωδέστατων δεξιών δημοσιογράφων με φαλάκρα και μούσια που αναρωτιούνταν γιατί ο Ρούτσι δεν έχει πέσει ακόμα κάτω από την απεργία πείνας, ζυγίζοντάς τον με το μάτι και βγάζοντας τον υπέρβαρο.

Η Ζωή ήταν σταθερά εκεί δίπλα, αλλά το μέγεθος του αγώνα του Ρούτσι, την έκανε σχεδόν αόρατη. Ή έστω δεν έκανε την παρουσία της ενοχλητική. Δύο εβδομάδες μετά, και ενώ ο Ρούτσι έχει κερδίσει εκκωφαντικά, νιώθει κανείς ότι η Κωνσταντοπούλου τον παίρνει από το χέρι, όπως ο λανθάνων νταής παίρνει το αδύναμο παιδάκι γαυγίζοντας ταυτόχρονα στους αυθεντικούς νταήδες, και πασχίζει να κερδίσει κάτι μέσω αυτού. Το έγραψα και πριν. Πασχίζει να θυμίσει στον κόσμο ότι είναι η ίδια που πριν 6 μήνες, εμφάνιζαν ως ροτβάιλερ που θα δαγκώσει τον Μητσοτάκη.

Η ίδια μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, άλλωστε σημειώνω από κάθε βήμα ότι η πολιτική έχει τους δικούς της όρους, και όσοι είμαστε απέξω και προσπαθούμε να την ερμηνεύσουμε, πάντα κάτι χάνουμε, πάντα κάτι μας διαφεύγει.

Το έγκλημα εν προκειμένω θα είναι η Ζωή, με μια σειρά από απονενοημένα διαβήματα τελευταία, να καταφέρει να χαλάσει την πάνδημη συμπάθεια για έναν πατέρα που πάλεψε, δεν λογάριασε τίποτα και κέρδισε κάτι που στην αρχή φαινόταν αδύνατο. Αυτός ο πατέρας δεν ήταν ποτέ πιόνι της όποιας Ζωής - και θα ήταν τρομακτικά άδικο να γίνει τώρα.