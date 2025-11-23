Η βαθμολογία της Super League μετά τα ματς της 11ης αγωνιστικής

Χωρίς απώλειες για την πρώτη τριάδα της Super league κύλησε η 11η αγωνιστική, με αποτέλεσμα να μην αλλάξουν οι μεταξύ τους αποστάσεις στη βαθμολογία.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της Super league έχουν ως εξής:

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου:

Βόλος – Λεβαδειακός (6μμ)

ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ (8μμ)

Super league: Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)

Ολυμπιακός 28 ΠΑΟΚ 26 ΑΕΚ 25 Βόλος 18 Λεβαδειακός 18 Παναθηναϊκός 18 Άρης 13 Κηφισιά 12 Παναιτωλικός 12 Ατρόμητος 9 Αστέρας AKTOR 8 ΑΕΛ Novibet 7 ΟΦΗ 6 Πανσερραϊκός 5

Σημειώνεται ότι οι Παναθηναϊκός, Βόλος, Λεβαδειακός, AEΛ Novibet έχουν ματς λιγότερο. Ο ΟΦΗ έχει δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

ΟΦΗ – Βόλος (5.30μμ)

Αρης – ΑΕΛ Νovibet (7.30μμ)

Κηφισιά – Πανσερραϊκός (7.30μμ)

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)