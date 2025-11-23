Μενού

Η βαθμολογία της Super League μετά τα ματς της 11ης αγωνιστικής

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Newsroom
ΑΕΚ
ΑΕΚ | In Time Sports / Στέφανος Κυριαζής
Χωρίς απώλειες για την πρώτη τριάδα της Super league κύλησε η 11η αγωνιστική, με αποτέλεσμα να μην αλλάξουν οι μεταξύ τους αποστάσεις στη βαθμολογία.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της Super league έχουν ως εξής:

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου:

  • Βόλος – Λεβαδειακός (6μμ)
  • ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ (8μμ)

Super league: Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)

  1. Ολυμπιακός 28
  2. ΠΑΟΚ 26
  3. ΑΕΚ 25
  4. Βόλος 18
  5. Λεβαδειακός 18
  6. Παναθηναϊκός 18
  7. Άρης 13
  8. Κηφισιά 12
  9. Παναιτωλικός 12
  10. Ατρόμητος 9
  11. Αστέρας AKTOR 8
  12. ΑΕΛ Novibet 7
  13. ΟΦΗ 6
  14. Πανσερραϊκός 5

Σημειώνεται ότι οι Παναθηναϊκός, Βόλος, Λεβαδειακός, AEΛ Novibet έχουν ματς λιγότερο. Ο ΟΦΗ έχει δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

  • ΟΦΗ – Βόλος (5.30μμ)
  • Αρης – ΑΕΛ Νovibet (7.30μμ)
  • Κηφισιά – Πανσερραϊκός (7.30μμ)

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

  • Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)
  • Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)
  • Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (7μμ)
  • Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)

