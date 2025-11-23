Η βαθμολογία της Super League μετά τα ματς της 11ης αγωνιστικής

Χωρίς απώλειες για την πρώτη τριάδα της Super league κύλησε η 11η αγωνιστική, με αποτέλεσμα να μην αλλάξουν οι μεταξύ τους αποστάσεις στη βαθμολογία.
Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της Super league έχουν ως εξής:
- Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1
- Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0
- Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3
- ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0
- ΑΕΚ – Αρης 1-0
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου:
- Βόλος – Λεβαδειακός (6μμ)
- ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ (8μμ)
Super league: Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)
- Ολυμπιακός 28
- ΠΑΟΚ 26
- ΑΕΚ 25
- Βόλος 18
- Λεβαδειακός 18
- Παναθηναϊκός 18
- Άρης 13
- Κηφισιά 12
- Παναιτωλικός 12
- Ατρόμητος 9
- Αστέρας AKTOR 8
- ΑΕΛ Novibet 7
- ΟΦΗ 6
- Πανσερραϊκός 5
Σημειώνεται ότι οι Παναθηναϊκός, Βόλος, Λεβαδειακός, AEΛ Novibet έχουν ματς λιγότερο. Ο ΟΦΗ έχει δύο ματς λιγότερα.
H επόμενη αγωνιστική (12η)
Σάββατο 29 Νοεμβρίου
- ΟΦΗ – Βόλος (5.30μμ)
- Αρης – ΑΕΛ Νovibet (7.30μμ)
- Κηφισιά – Πανσερραϊκός (7.30μμ)
Κυριακή 30 Νοεμβρίου
- Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)
- Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)
- Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (7μμ)
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)
