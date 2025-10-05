Η βαθμολογία της της Super League μετά τις νίκες για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Με το καταιγιστικό Λεβαδειακός - Παναιτωλικός (6-0) άνοιξε η δεύτερη βραδιά της 6ης αγωνιστικής της Super League, ενώ νίκες πήραν αντίστοιχα ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά, αλλά και ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Αγρινίου συνετρίβη με 6-0 και αυτή είναι η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της. Ο Παναιτωλικός έχει δεχθεί δύο ακόμα φορές έξι γκολ, αλλά πέτυχε έστω ένα τέρμα.

Ούτε ο πιο φανατικός φίλος της ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να φανταστεί τέτοιο σχέδιο για ανατροπή (2-3), και μάλιστα ενώ η ομάδα βρέθηκε με δυο τέρματα πίσω από την αντίπαλο Κηφισιά.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΟΦΗ - Άρης 3-0

ΑΕΛ - Βόλος 2-5

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 6-0

Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος Αθηνών 1-0

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 18/10

Λάρισα - Ολυμπιακός 17:00

Ατρόμητος Αθηνών - Λεβαδειακός 19:30

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 20:00

Κυριακή 19/10

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 16:00

Βόλος - Πανσερραϊκός 17:30

Άρης - Παναθηναϊκός 19:30

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 21:00

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 16 ΠΑΟΚ 14 Ολυμπιακός 13 Λεβαδειακός 10 Άρης 10 Βόλος 9 Παναθηναϊκός 8 Κηφισιά 7 ΟΦΗ 6 Ατρόμητος 5 Πανσερραϊκός 5 ΑΕΛ Novibet 4 Παναιτωλικός 4 Asteras Aktor 2