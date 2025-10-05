Η βαθμολογία της της Super League μετά τις νίκες για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Με το καταιγιστικό Λεβαδειακός - Παναιτωλικός (6-0) άνοιξε η δεύτερη βραδιά της 6ης αγωνιστικής της Super League, ενώ νίκες πήραν αντίστοιχα ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά, αλλά και ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό.
Η ομάδα του Αγρινίου συνετρίβη με 6-0 και αυτή είναι η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της. Ο Παναιτωλικός έχει δεχθεί δύο ακόμα φορές έξι γκολ, αλλά πέτυχε έστω ένα τέρμα.
Ούτε ο πιο φανατικός φίλος της ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να φανταστεί τέτοιο σχέδιο για ανατροπή (2-3), και μάλιστα ενώ η ομάδα βρέθηκε με δυο τέρματα πίσω από την αντίπαλο Κηφισιά.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΟΦΗ - Άρης 3-0
ΑΕΛ - Βόλος 2-5
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 6-0
Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1
Παναθηναϊκός - Ατρόμητος Αθηνών 1-0
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Σάββατο 18/10
Λάρισα - Ολυμπιακός 17:00
Ατρόμητος Αθηνών - Λεβαδειακός 19:30
Παναιτωλικός - ΟΦΗ 20:00
Κυριακή 19/10
Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 16:00
Βόλος - Πανσερραϊκός 17:30
Άρης - Παναθηναϊκός 19:30
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 21:00
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 16
- ΠΑΟΚ 14
- Ολυμπιακός 13
- Λεβαδειακός 10
- Άρης 10
- Βόλος 9
- Παναθηναϊκός 8
- Κηφισιά 7
- ΟΦΗ 6
- Ατρόμητος 5
- Πανσερραϊκός 5
- ΑΕΛ Novibet 4
- Παναιτωλικός 4
- Asteras Aktor 2
