Πόλεμος στην Ουκρανία: Ολες οι εξελίξεις στην έκτη μέρα του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας

Για έκτη ημέρα συνεχίζεται η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με τα στρατεύματα πλέον να χτυπούν και τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Στην πρωτεύουσα, το Κίεβο χτυπήθηκε ο πύργος τηλεπικοινωνιών, στο Χάρκοβο υπήρξαν βομβαρδισμοί σε κατοικημένη ζώνη ενώ η Χερσώνα πέρασε στον έλεγχο των Ρώσων. Την ίδια στιγμή στη Μαριούπολη, οι ρωσόφωνοι έχουν δώσει διορία μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης ώστε να αποχωρήσουν οι άμαχοι.

23:45 Google και Apple ανακοίνωσαν μέτρα κατά της Ρωσίας. Η Alphabet Inc, στην οποία ανήκει η Google, επιβεβαίωσε σήμερα πως αφαιρεί τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης (όπως το RT) από τις ειδησεογραφικές υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ειδήσεων Google News, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Μόσχας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

23:30 Η ΕΕ ετοιμάζεται να υποδεχθεί «εκατομμύρια» πρόσφυγες. Νωρίτερα σήμερα, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φιλίπο Γκράντι δήλωσε πως άλλοι 150.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ουκρανία τις τελευταίες 24 ώρες, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των Ουκρανών προσφύγων να έχει φθάσει περίπου τις 677.000.

23:00 Ουκρανία-πόλεμος: Νέα ρεκόρ στις τιμές σίτου και αραβοσίτου στην ευρωπαϊκή αγορά

22:45 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας για τον πόλεμο στην Ουκρανία συγκάλεσε ο Μακρόν. Ο Μακρόν, η χώρα του οποίου ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο, πολλαπλασιάζει τις διπλωματικές ενέργειες και τις επαφές του επιδιώκοντας να βρει μια λύση στην κρίση αυτή

22:41 Η Ουάσινγκτον απελαύνει Ρώσο «πράκτορα» που εργάζεται στα Ηνωμένα Έθνη. Αντίποινα για την απέλαση 12 διπλωματών από τον ΟΗΕ προαναγγέλλει η Μόσχα

22:35 Έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» πτήση με 50 ομογενείς - Έρχονται από την Οδησσό και το Κίεβο.

22:28 Ρώσοι αξιωματούχοι απείλησαν να μπλοκάρουν τη Wikipedia μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

22:21 Γαλλία, Γερμανία και Πολωνία στηρίζουν το αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ. Η αίτηση υπεγράφη χθες, Δευτέρα, από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

22:10 Ο Πούτιν απαγορεύει τις εξαγωγές συναλλάγματος άνω των 10.000 δολαρίων.

22:05 Ακούγεται για μια ακόμη νύχτα ο ανατριχιαστικός ήχος των σειρηνών στο Κίεβο.

21:59: Με αυτοσχέδια οδοφράγματα και μολότοφ είναι οι Ουκρανοί στο Κίεβο, όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του OPEN στο Κίεβο, Χρήστος Νικολαΐδης.

21:54: «Πράσινο» άναψε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρεθούν εκτός του διατραπεζικού συστήματος Swift επτά ρωσικές τράπεζες

21:50: Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου είχε επικοινωνία με τους Υπουργούς Υγείας της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας, της Ρουμανίας και της Μολδαβίας για να εκφράσει την υποστήριξη της ΕΕ. «Ως χώρες πρώτης γραμμής, η αλληλεγγύη τους είναι ανεκτίμητη και η ΕΕ θα βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο» ανέφερε η Επίτροπος σε ανάρτησή της στο twitter.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν υπογράμμισε τη συνεχιζόμενη βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία -- αμυντική, οικονομική και ανθρωπιστική. «Πρέπει να σταματήσουμε τον επιτιθέμενο το συντομότερο δυνατό», έγραψε στο Twitter ο Ζελένσκι μετά την τηλεφωνική επικοινωνία τους, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξη τους.



21:41: «Οι κάτοικοι του Κιέβου είναι αποφασισμένοι να το υπερασπιστούν», τονίζει ο διεθνολόγος και οικονομολόγος, Θρασύβουλος Ευτυχίδης.

21:35: Τριγμοί στη ρωσική οικονομία – Capital controls και μεγάλη πτώση για το ρούβλι



21:30: Η στιγμή της τρομερής έκρηξης κοντά στο Χάρκοβο έχει συγκλονίσει. Οι Ρώσοι επελαύνουν ενώ υπάρχουν ήδη 8 νεκροί και αρκετοί τραυματίες.

21:19: Το Λονδίνο επιβάλλει κυρώσεις σε Λευκορώσους αξιωματούχους του αμυντικού τομέα: Η Βρετανία ανακοίνωσε απόψε ότι επέβαλε κυρώσεις σε τέσσερα πρόσωπα και οργανισμούς της Λευκορωσίας, με αφορμή τον ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα αυτή, διευκολύνοντας τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

21:15: Το Γιαντ Βασέμ καταδικάζει τον ρωσικό βομβαρδισμό κοντά στο Μνημείο Ολοκαυτώματος στο Κίεβο: Το Παγκόσμιο Κέντρο Μνήμης του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ του Ισραήλ εξέφρασε την «έντονη καταδίκη» του για ένα ρωσικό βομβαρδισμό σήμερα κοντά σε ένα μνημείο στο Κίεβο, στο Babyn Yar, τόπο σφαγής των Εβραίων στην Ουκρανία κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και ουκρανικές βοηθητικές δυνάμεις.

21:10: Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι γίνεται εκκένωση μέρους προσωπικού του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης καθώς και Ελλήνων την Τετάρτη, 2 Μαρτίου.

21:06: «Η Ευρωπαϊκή Ενωση να αντιμετωπίσει και εμάς όπως και την Ουκρανία» λέει ο Ερντογάν

21:01: Μελιτόπολη: Αοπλοι Ουκρανοί μπροστά στους Ρώσους στρατιώτες

20:57: Η Adidas διέκοψε τη συνεργασία με τη Ρωσική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. «Η Adidas αναστέλλει τη συνεργασία της με τη Ρωσική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με άμεση ισχύ», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, που το 2020 πραγματοποίησε το 2,9% του τζίρου της σε Ρωσία και Ουκρανία. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο στη Ρωσία.

20:52: Πόλεμος στην Ουκρανία: «Κάθεσαι σαν αρουραίος στο καταφύγιο» - Επίθεση στη μικρότερη κόρη του Πούτιν

20:48: Εφτασαν στην Αθήνα 50 Ελληνες από την Ουκρανία. Οι μαρτυρίες τους για τον πόλεμο συγκλονίζουν.

20:43: Σκληρότερες κυρώσεις ζητά η Βαρσοβία να επιβληθούν στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνιστά υπαρξιακή απειλή για την ειρήνη στην Ευρώπη, προειδοποίησε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι.

20:39: Ιμπραήμ Καλίν: Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν, ανέφερε ότι οι ουκρανικές και ρωσικές αντιπροσωπείες είναι απίθανο να συναντηθούν για διαπραγματεύσεις την Τετάρτη (2/3), προσθέτοντας ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας να τερματίσει την εισβολή της είναι «μη ρεαλιστικές». «Πιθανότατα δεν θα συναντηθούν την Τετάρτη», είπε ο Καλίν στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk.

20:33: Το σκληρό αποτύπωμα του πολέμου καταγράφεται και στα σύνορα Ουκρανίας - Πολωνίας. Δραματικές ώρες για χιλιάδες ανθρώπους που πήραν το δρόμο της προσφυγιάς λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

20:29: Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός μπήκε στην πόλη Χερσώνα: Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, όμως οι Ουκρανοί ελέγχουν ακόμη το κτίριο της τοπικής διοίκησης, ανέφερε ο ένας σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, ο Βαντίμ Ντενισένκο, μιλώντας στην τηλεόραση.

20:24: Υπουργικό Συμβούλιο με επίκεντρο την Ουκρανία αύριο: Το πρωί της Τετάρτης, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην Ουκρανία.

20:19: Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εισέλθει στην πόλη της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, αλλά οι Ουκρανοί εξακολουθούν να ελέγχουν το κτίριο της διοίκησης της πόλης, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας Βαντίμ Ντενισένκο.​

20:15: Η διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού Nord Stream 2 κήρυξε πτώχευση. Μάλιστα, η εταιρεία που διαχειρίζεται τον Nord Stream 2 απέλυσε τους 106 εργαζομένους της, όπως ανακοίνωσε η Σίλβια Τάλμαν-Γκουτ, αρμόδια για τις οικονομικές υποθέσεις του καντονιού, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση.

20:10: Στο σκοτάδι παραμένει η Μαριούπολη, οι Ρώσοι χτυπούν τα περίχωρά της, με τη διορία των Ρώσων για εκκένωση της πόλης να ισχύει μέχρι την Τετάρτη.

20:05: Γέννησε στο πολιορκημένο Κίεβο η σύζυγος του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Γεβγέν Σάκχοφ.

19:59: Το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι το ρωσικό κονβόι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, όπως ανέφερε στο OPEN TV ο ανταποκριτής στην Ουάσινγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου.

19:54: Ζεράρ Ντεπαρντιέ: «Κατεβάστε τα όπλα και διαπραγματευθείτε»

19:47: Ερντογάν: Η ΕΕ να δείξει την ίδια ευαισθησία σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας, και στην Τουρκία. «Είναι σημαντικό όλοι οι παράγοντες στην περιοχή μας και πέραν αυτής να φέρουν την ειρήνη στο προσκήνιο την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», ανέφερε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν σε δηλώσεις του στο περιθώριο συνάντησης με την Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου Βιόσα Οσμάνι.

19:42: Ζελένσκι στο CNN: «Θα δούμε» αν χάνουμε χρόνο μιλώντας με τη Ρωσία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNNi και το Reuters από καταφύγιο στο Κίεβο.

19:37: Επιστρέφουν 50 Έλληνες από την Ουκρανία. Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένονται το βράδυ της Τρίτης οι πρώτοι Έλληνες που επιστρέφουν από την Ουκρανία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών μεταφέρει 50 πολίτες της Ελλάδας & Κύπρου, καθώς και μέλη των οικογενειών τους, με ειδική ναυλωμένη πτήση από το Βουκουρέστι.



Οι ανωτέρω είχαν απομακρυνθεί από Οδησσό & Κίεβο σε χθεσινές επιχειρήσεις εκκένωσης.



Ανακοίνωση ⤵️https://t.co/G0WiGOCu13 pic.twitter.com/4K4iLRbHlp — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 1, 2022

19:33: Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ζελένσκι: Συνομίλησα πριν από λίγο με τον πρόεδρο Μπάιντεν. Με την αμερικανική ηγεσία συζητήθηκαν οι κυρώσεις προς τη Ρωσία και την αμυντική βοήθεια προς την Ουκρανία. Πρέπει να σταματήσουμε τις επιθέσεις το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!

19:28: Κίεβο: Η Μόσχα ετοιμάζει την είσοδο λευκορωσικών στρατευμάτων στον πόλεμο

19:24: Ζεράρ Ντεπαρντιέ: «Κατεβάστε τα όπλα και διαπραγματευθείτε» λέει σε Ρωσία - Ουκρανία

19:21: Το Ευρωκοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση να αποδεχθεί την αίτηση της Ουκρανία για ένταξη

19:18: Οι ΗΠΑ δεσμεύουν την περιουσία του Κίριλ Ντιμιτρίεφ – Βαριές κυρώσεις στον «τραπεζίτη» του Πούτιν

19:14: Πόλεμος στην Ουκρανία: Το σχέδιο «απόδρασης» των Ελλήνων της Μαριούπολης.

19:10: Την πλήρη στήριξή της στην Ουκρανία εκφράζει μέσω Twitter και η Μαρέβα Μητσοτάκη.

Full solidarity with the heroic people of Ukraine. Our thoughts and prayers especially for the innocent children affected by the horrific face of war. We stand by you! #ukraine #OlenaZelenska — Mareva Grabowski-Mitsotaki (@MarevaGrabowski) March 1, 2022

19:07: Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών και του Ουκρανού ομολόγου του - Για ένδειξη αλλαγής στην πολιτική του Πεκίνου κάνουν λόγο διεθνείς αναλυτές - Αντίθετη στην επέκταση και ενίσχυση του ΝΑΤΟ η Κίνα

19:04: Με τον Πρέσβη της Ουκρανίας Σεργκέι Σουτένκο θα συναντηθεί αύριο στο υπουργείο Τουρισμού ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας.

19:02: Εξοντώθηκε ομάδα τσετσένων, υποστηρίζουν οι Ουκρανοί

18:57: Σρατιωτικό διοικητή όρισε για το Κίεβο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

18:52: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία γίνεται στο Σύνταγμα. Χιλιάδες κόσμου διαδηλώνουν κατά της Ρωσίας

18:46: Στήνουν αναχώματα στο Κίεβο οι εθελοντές

18:41: Το RT ανέφερε ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να χτυπηθεί το αρχηγείο της υπηρεσίας ασφαλείας του Κιέβου. Επίσης, αναμένεται πλήγμα κατά του «Κέντρου Πληροφοριών και Ψυχολογικών Επιχειρήσεων» στην ουκρανική πρωτεύουσα για να καταστείλει τον αριθμό των επιθέσεων πληροφοριών σε διάφορα κρατικά ιδρύματα και Ρώσους πολίτες.

18:36: Για πέντε νεκρούς κάνει λόγο ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Twitter. «Αυτά τα τέρατα σκοτώνουν για δεύτερη φορά τους Εβραίους», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

18:32: Ξεκάθαρο μήνυμα Πούτιν σε Ζελένσκι: Σταμάτα τους βομβαρδισμούς πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες

18:27: Νέος χάρτης έρχεται στη δημοσιότητα με τις περιοχές που δέχονται επίθεση

UPDATED MAP: Latest on Russian invasion of Ukraine. https://t.co/NigdIWJjE7 pic.twitter.com/91wabMGCp1 — NBC News (@NBCNews) March 1, 2022

18:22: Οι Ουκρανοί μιλούν για θύματα από την επίθεση των Ρώσων στον πύργο τηλεπικοινωνιών στο Κίεβο

18:18: Η Fiba απέκλεισε την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ της Ρωσίας

18:13: Η Ουκρανία ζήτησε από την Κίνα να μεσολαβήσει για να σταματήσει τον πόλεμο η Ρωσία

18:09: Τουρκία σε Ρωσία: Να υπάρξει επειγόντως κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, διεμήνυσε στον Ρώσο ομόλογο του, Σεργκέι Σοϊγκού, κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν σήμερα (1/3), ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου της γειτονικής χώρας.

18:04: «Μαύρο» έπεσε στο YouTube του Sputnik και του RT

18:00: Ουκρανικές Αρχές: Επίκειται όργιο παραπληροφόρησης από τις ρωσικές Αρχές τις επόμενες ώρες

17:52: Τη στιγμή που η Ρωσία εντείνει τις πολεμικές επιχειρήσεις ανά την Ουκρανία και προειδοποιεί τους αμάχους του Κιέβου «να φύγουν» καθώς επίκειται να χτυπήσει στόχους στην πρωτεύουσα, η ουκρανική κυβέρνηση απευθύνεται εκ νέου στo NATO ζητώντας την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων.

17:47: Νέες απειλές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπολύει το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του. Κατηγορεί την Ένωση ότι «παρακολούθησε σιωπηρά» την εξόντωση του πληθυσμού στο Ντονμπάςόπως και τον «στραγγαλισμό» των ρωσόφωνων πολιτών στην Ουκρανία, ενώ – όπως αναφέρει – αγνόησε τις συνεχείς εκκλήσεις της Μόσχας μετά από «την επικράτηση των ναζιστών στην εξουσία, στην Ουκρανία.

17:43: Η Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αποκλείσει το Russia Today από όλες τις πλατφόρμες

17:39: Νέα βίντεο από την επίθεση στον πύργο τηλεπικοινωνιών στο Κίεβο έρχονται στα social media

17:35: Πόλεμος στην Ουκρανία: «Σφίγγει» ο κλοιός στη Μαριούπολη - Αυτονομιστές μπαίνουν στην πόλη

17:31: Παντού συντρίμμια και θάνατος, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται δίχως σταματημό για έκτη μέρα… «Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν βάναυσα σήμερα το Χάρκοβο με πυραύλους. Αυτό είναι σίγουρα έγκλημα πολέμου. Μια ειρηνική πόλη. Μια ειρηνική κατοικημένη περιοχή» είπε νωρίτερα Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τις εικόνες να προκαλούν σοκ.

17:27: Ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί των Ρώσων στο Κίεβο.

🇺🇦🇷🇺 Bombardement russe sur la tour TV de Kiev (plus haute que la tour Eiffel). Nouvel angle. #Ukraine #UkraineInvasion pic.twitter.com/yvGFKmYmlO — Hannibal (@Hannibalisx) March 1, 2022

17:21: Ενώ ο Όλαφ Σολτς προανήγγειλε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρωθυπουργός Μ. Μισούστιν, ανακοίνωσε την επιβολή capital controls, με σκοπό να σταματήσει η έξοδος των ξένων επιχειρήσεων από τη χώρα, όπως αναφέρθηκε.

17:16: Ερχεται το πιο ισχυρό χτύπημα των Ρώσων - Σε κλοιό Χάρκοβο, Κίεβο και Μαριούπολη

17:12: Με ανακοίνωσή της η Σπαρτάκ Μόσχας χαρακτήρισε συγκλονιστικό τον αποκλεισμό της ομάδας από τη συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, λόγω της στρατιωτικής εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία, τονίζοντας πως ο αθλητισμός πρέπει να «χτίζει γέφυρες και όχι να τις γκρεμίζει».

17:09: Σημαντικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνουν χώρα στην Ουκρανία, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν. Οι παραβιάσεις αυξάνονται συνεχώς, σύμφωνα με τον Μπλίνκεν, ο οποίος αναφέρει ότι οι Ρώσοι έχουν χτυπήσει σχολεία, νοσοκομεία και κτίρια κατοικιών, καταστρέφοντας κρίσιμης σημασίας υποδομές.

17:03: Κρεμλίνο: Η Ουκρανία δεν έχει πλέον πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα

16:58: Οι αρχές του Σούμι αντάλλαξαν έναν Ρώσο αξιωματικό με πέντε Ουκρανούς στρατιώτες

16:53: Διπλωμάτες έφυγαν από την αίθουσα στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό και έκαναν μαζικό μποϊκοτάζ στον Σεργκέι Λαβρόφ

16:48: Η πιο συγκλονιστική στιγμή στην Ευρώπη σήμερα

This is a moment of truth for Europe.



How we respond today to what Russia is doing will determine the future of the international system.



We must show the power that lies in our democracies.



🔴 https://t.co/jd0LtBrjGc pic.twitter.com/SVVDQ3yTH8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2022

16:43: Η ιταλική πρεσβεία στην Ουκρανία μεταφέρεται στο Λβιβ στα δυτικά της χώρας, ανακοίνωσε την Τρίτη το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών. «Λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στο Κίεβο και της αδυναμίας διασφάλισης της πλήρους λειτουργίας της, η ιταλική πρεσβεία στο Κίεβο βρίσκεται σε διαδικασία μεταφοράς στο Λβιβ», ανακοίνωσε το υπουργείο.

16:38: Πληροφορίες ότι αύριο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία στη Λευκορωσία

16:32: Ρωσική πρεσβεία κατά υπουργείου Πολιτισμού: Άλλη μια κίνηση αντιρωσικής πολιτικής της Δύσης

16:27: Σε κλοιό η Μαριούπολη - Εκκένωση του Ελληνικού Προξενείου

16:23 Βρετανίδα ΥΠΕΞ: Η Ρωσία μετατρέπεται σε έναν «παγκόσμιο παρία».

16:15 Η ιταλική πρεσβεία στην Ουκρανία μεταφέρεται στο Λβιβ στα δυτικά της χώρας, ανακοίνωσε την Τρίτη το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών. «Λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στο Κίεβο και της αδυναμίας διασφάλισης της πλήρους λειτουργίας της, η ιταλική πρεσβεία στο Κίεβο βρίσκεται σε διαδικασία μεταφοράς στο Λβιβ», ανακοίνωσε το υπουργείο.

16:05 - Νέες πυραυλικές επιθέσεις στο Χάρκοβο. Σύμφωνα με το CNN πύραυλος κρουζ χτύπησε κυβερνητικό κτήριο στην πόλη.

16:01 - Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Ολαφ Σολτς.

Поговорив телефоном із канцлером @OlafScholz. Розповів про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних перемовин. Наголосив на необхідності закриття неба над 🇺🇦. Робота щодо прийняття України до #ЄС має пришвидшитися. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

15:51 - Εκκενώνεται η ιταλική πρεσβεία στο Κίεβο.

15:50 - Σύμφωνα με το BBC Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι δυνάμεις τους ετοιμάζονται να εξαπολύσουν «πλήγματα υψηλής ακρίβειας» εναντίον «τεχνολογικών κέντρων της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και του 72ου κύριου κέντρου PsyOps στο Κίεβο». «Προτρέπουμε τους Ουκρανούς πολίτες που χρησιμοποιούνται από εθνικιστές για να προβούν σε προκλήσεις κατά της Ρωσίας, καθώς και τους κατοίκους του Κιέβου που διαμένουν κοντά σε σταθμούς αναμετάδοσης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

15:45 - «Βέβαιο» πως θα υπάρξουν νέες κυρώσεις, διαμηνύει ο Γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς. «Εχουμε φθάσει σε μία πολύ δραματική κατάσταση, η Ουκρανία αγωνίζεται κυριολεκτικά για την επιβίωσή της. Οι κινήσεις των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων που έχουμε διαπιστώσει σήμερα είναι πολύ σημαντικές και γι'αυτό δεν πρέπει να τρέφουμε ψευδαισθήσεις» ανέφερε.

15:35 - Η Μόσχα προειδοποιεί τους πολίτες στο Κίεβο που βρίσκονται κοντά σε υπηρεσίες πληροφοριών (πχ κεραίες αναμετάδοσης) να απομακρυνθούν.

15:28 - Ο πρωθυπουργός Μισούστιν ανακοίνωσε την προσωρινή απαγόρευση σε ξένους επενδυτές να πωλούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Ουσιαστικά πρόκειται για capital control σε ξένους.

15:24 - Εξοπλισμό και φάρμακα τόσο για χειρουργεία όσο και για την COVID-19 έχει ζητήσει η Ουκρανία από την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες το αίτημα είναι υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες Αρχές του υπουργείου Υγείας.

15:21 - Συγκλονιστικό βίντεο από βομβαρδισμό στο Χάρκοβο δημοσιεύεται στο Reuters.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – A video released by Ukrainian authorities shows the moment a Russian missile struck an administration building in Kharkiv. More here: https://t.co/eOKHJcxCvv pic.twitter.com/O18tWIHdtg — Reuters (@Reuters) March 1, 2022

15:15 - «Η ΕΕ πρέπει να αυξήσει σημαντικά την ικανότητα της να αποτρέπει πολέμους», είπε ο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ. «Ένα από τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε από την εισβολή στην Ουκρανία είναι ότι περισσότερο από ποτέ η Ευρώπη πρέπει να σκεφτεί στρατηγικά για τον εαυτό της», πρόσθεσε κατά την ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο.

15:10 - Capital control ανακοινώθηκαν στη Ρωσία από τον πρωθυπουργό της χώρας Μιχαήλ Μισούστιν!

14:55 - Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: 500 εκατ. ευρώ για να δώσουμε όπλα στην Ουκρανία

Για την υπεράσπιση της ασφάλειας της Ευρώπης έκανε λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν, στην ομιλία της, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να υποστηρίζει πως η ΕΕ θα δώσει 500 εκατ. ευρώ για να αγοράσει και να παραδώσει όπλα στην Ουκρανία.

14:50 - Μακρόν: Σε επαγρύπνηση ο γαλλικός στρατός

Προσοχή και επαγρύπνηση ζητά από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος είναι και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, σε επιστολή του που είδε το φως της δημοσιότητας, εκφράζει την εμπιστοσύνη του προς τους επικεφαλής του γαλλικού στρατού, ζητώντας τους ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας των στιγμών, επαγρύπνηση και προσεκτικούς χειρισμούς.

14:43 - Η στιγμή του μποϊκοτάζ στην ομιλία του Σεργκέι Λαβρόφ Μεγάλος αριθμός των αντιπροσωπειών αποχώρησαν από την αίθουσα λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της μετάδοσης της ομιλίας του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό αλλά και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Στην ομιλία του ο Λαβρόφ κατηγόρησε την ΕΕ ότι επιδίδεται σε μια «αντιρωσική φρενίτιδα» παρέχοντας θανατηφόρα όπλα στην Ουκρανία.

The moment dozens of diplomats from the European Union and United States walked out of a speech by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov during the annual U.N. Human Rights Council session, nearly a week since Moscow unleashed its war on Ukraine https://t.co/zxXq0rUNHF pic.twitter.com/Lni6gjApio — Reuters (@Reuters) March 1, 2022

14:37 - Λύθηκαν τα συμβόλαια των εργαζομένων στον αγωγό Nord Stream 2

Η Nord Stream 2 AG, διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού Nord Stream 2, ανακοίνωσε ότι αναγκάσθηκε να λύσει τα συμβόλαια με τους εργαζόμενούς της εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων. «Επειτα από τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στην επιβολή κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της Nord Stream 2 AG, η εταιρεία αναγκάσθηκε να λύσει τα συμβόλαια με τους υπαλλήλους της. Λυπούμαστε πάρα πολύ για την εξέλιξη αυτή», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

14:26 - Μπόρις Τζόνσον: Πρέπει να προετοιμαστούμε για εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε σήμερα για την αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και είπε ότι ο αριθμός των προσφύγων θα μπορούσε να φτάσει τα εκατομμύρια καθώς οι πολίτες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. «Οταν μίλησα χθες το βράδυ με τον (Αμερικανό) πρόεδρο Μπάιντεν επικεντρωθήκαμε στην ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη, η οποία ξεκινάει τώρα. Η εισβολή του Πούτιν έχει ήδη αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και θα πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα ακόμη μεγαλύυερο κύμα, ίσως εκατομμυρίων», είπε ο Τζόνσον από τη Βαρσοβία.

14:23 - Ζεράρ Ντεπαρντιέ: «Κατεβάστε τα όπλα και διαπραγματευθείτε»

Ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ, που πρόσκειται στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε έκκληση στις εμπόλεμες πλευρές να «κατεβάσουν τα όπλα και να διαπραγματευθούν» σε μια δήλωση που έκανε σήμερα προς το Γαλλικό Πρακτορείο κατά την έκτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. «Η Ρωσία και η Ουκρανία ήταν πάντα δύο αδελφές χώρες. Είμαι εναντίον αυτού του αδελφοκτόνου πολέμου. Λέω 'κατεβάστε τα όπλα και διαπραγματευθείτε'», είπε. Το ιερό τέρας του γαλλικού κινηματογράφου , που διαθέτει εκτός από τη γαλλική και τη ρωσική υπηκοότητα, τηλεφώνησε στο AFP προκειμένου να κάνει τη δήλωση αυτή. Είχε αποκτήσει ρωσικό διαβατήριο τον Ιανουάριο του 2013 εν μέσω μιας αντιπαράθεσης για τη δημοσιονομική πολιτική του τότε προέδρου Φρανσουά Ολάντ.

«Θεωρώ πως είναι φυσιολογικό να πληρώνουμε, αλλά όχι στους ηλίθιους που νομίζουν πως κάνουν το καλό», δήλωνε το 2014 στην εβδομαδιαία εφημερίδα Le Point. Από τότε ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ δεν σταματούσε να εκθειάζει τη νέα του πατρίδα, τη Ρωσία, μια «μεγάλη δημοκρατία», και να πλέκει το εγκώμιο του Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο μάλιστα συνέκρινε με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β'.

14:20 - ΟΗΕ: Τουλάχιστον 136 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων 13 παιδιά

Τουλάχιστον 136 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων 13 παιδιά, και 400 τραυματιστεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα υπηρεσία του ΟΗΕ. «Ο πραγματικός απολογισμός είναι πιθανόν να είναι πολύ υψηλότερος», σημείωσε η Λιζ Θρόσελ, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (OHCHR) σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι 253 από τις απώλειες μεταξύ αμάχων καταγράφηκαν στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία.

14:15 - Αποθέωση Ζελένσκι στο Ευρωκοινοβούλιο - Λύγισε μέχρι και ο μεταφραστής

Η Ουκρανία πολεμά για την ελευθερία της τόνισε ο Πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας εξ αποστάσεως στην έκτακτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. «Κανείς δε θα μας λυγίσει, είμαστε σκληροί, είμαστε Ουκρανοί» και προσέθεσε ότι «πολεμάμε για τα δικαιώματά μας, την ελευθερία μας, τώρα για την επιβίωσή μας». Ο κ. Ζελένσκι σημείωσε ότι «πολεμάμε για να είμαστε ίσοτιμα μέλη της Ευρώπης Έχουμε αποδείξει την δύναμή μας. Αποδείξτε ότι είστε μαζί μας, ότι δε θα μας αφήσετε ότι είστε πραγματικά Ευρωπαίοι».

Να σημειωθεί ότι τα μέλη του ΕΚ χειροκρότησαν παρατεταμένα τόσο τον Πρόεδρο της Ουκρανίας όσο και εκπροσώπους της χώρας που βρίσκονται στο κοινοβούλιο, ενώ ακόμη και ο διερμηνέας που μετέφραζε στα Αγγλικά τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι ήταν εμφανώς φορτισμένος.

14:00 - Reuters: Η Nord Stream 2 AG ενδέχεται να κηρύξει πτώχευση λόγω κυρώσεων

13:54 - Απειλές Μεντβέντεφ στη Γαλλία για τις κυρώσεις στη Ρωσία. «Μην ξεχνάτε ότι στην ιστορία, οι οικονομικοί πόλεμοι συχνά μετατράπηκαν σε πραγματικούς».

Today, some French minister has said that they declared an economic war on Russia. Watch your tongue, gentlemen! And don’t forget that in human history, economic wars quite often turned into real ones — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 1, 2022

13:48 - Αυτή τη στιγμή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Καταχειροκροτήθηκε από τα μέλη

13:42 - Κάτοικοι στη Μαριούπολη είναι στην ουρά για να γεμίσουν δοχεία με νερό, καθώς είναι άγνωστο για πόσο θα υπάρχει νερό στην πόλη. Χαρακτηριστικές οι εικόνες του ανταποκριτή του Reader, Σταύρου Ιωαννίδη:

13:30 - «Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί κατά των αστικών υποδομών στο Χάρκοβο παραβιάζουν το δίκαιο του πολέμου», σημειώνει σήμερα σε μήνυμά του στο Twitter o επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Spoke to @DmytroKuleba. The shelling against civilian infrastructure yesterday in #Kharkiv violates the laws of war.



The EU stands unwavering at the side of Ukraine in these dramatic moments. pic.twitter.com/gfkBbHCRnB — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 1, 2022

13:23 - Κάτοικοι του Χάρκοβο στην πλατεία Ελευθερίας όπου νωρίτερα βομβαρδίστηκε

Residents of #Kharkov came out to the central square destroyed by the occupants. pic.twitter.com/sClCoo0fdn — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

13:15 - Τουλάχιστον 136 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων 13 παιδιά, και 400 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

13:04 - Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ζήτησε σήμερα από τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να αποσύρει τις δυνάμεις της από εκεί, ενώ πρόσθεσε ότι η Συμμαχία δεν θα στείλει στρατεύματα ή μαχητικά αεροσκάφη για να στηρίξει το Κίεβο καθώς δεν θέλει να γίνει μέρος της σύρραξης.

12:50 - Ζελένσκι: «Η εκτόξευση πυραύλου στην κεντρική πλατεία του Χάρκοβο είναι ένας ξεκάθαρος, απροκάλυπτος τρόμος. Μετά από αυτό, η Ρωσία έγινε τρομοκρατικό κράτος. Κανείς δεν θα συγχωρήσει. Κανείς δεν θα ξεχάσει».

⚡️Zelensky: Launching a rocket at the central square of Kharkiv is an outright, undisguised terror.



After that, Russia became a terrorist state. No one will forgive. Nobody will forget. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

12:35 - Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών, τις τελευταίες πέντε ημέρες περισσότεροι από 80.000 Ουκρανοί που ζούσαν στο εξωτερικό έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους, με την πλειοψηφία να είναι άνδρες που θέλουν να ενταχθούν στον στρατό της χώρας.

12:28 - Λαβρόφ: «Η ΕΕ προσπαθεί να ξεφύγει από έναν ειλικρινή διάλογο πρόσωπο με πρόσωπο, επιλέγοντας τον δρόμο των κυρώσεων»

12:15 - Ο Σον Πεν προσπαθεί να περάσει περπατώντας τα σύνορα και να βρεθεί στην Πολωνία

12:07 - «Οι Ενοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα συνεχίσουν να διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Στρατηγός του Στρατού Σεργκέι Σόιγκου.

12:00 - Οι Ουκρανοί θρηνούν για έναν από τους καλύτερος πιλότους μαχητικών στον κόσμο, όπως αναφέρουν τα Μέσα της χώρας, τον Alexander Oksanchenko που σκοτώθηκε σε αεροπορική μάχη. «Ο πόλεμος στέρησε έναν από τους καλύτερους Ουκρανούς πιλότους μαχητικών στον κόσμο, έναν κάτοικο της Πολτάβα, τον συνταγματάρχη Alexander Oksanchenko. Στην αεροπορική μάχη, αποκρούονντας τα εχθρικά αεροσκάφη» ανέφερε ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Πολτάβα Dmytro Lunin.

11:53 - Και πως να αντέξεις τέτοιες εικόνες...

This is what a quiet hour looks like for #Ukrainian children. The "liberators" did their best. pic.twitter.com/ymxVKs6a3Q — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

The terrible reality of war: Little children sleeping on the floor of a shelter. pic.twitter.com/WzfdCyLzJD — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Sığınaklarda uyumaya çalışan Ukraynalı çocuklar pic.twitter.com/iWqjcRilTb — Politic Türk (@politicturk) February 28, 2022

11:45 - Μητσοτάκης: «Παράλογη και ανιστόρητη εισβολή - Βίαιη επιστροφή στην εποχή των ηγεμονιών».

11:39 - Ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία δήλωσε ότι οι δυνάμεις του στοχεύουν να περικυκλώσουν το ουκρανικό λιμάνι της Μαριούπολης σήμερα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

11:36 - Εφαρμογή που ενημερώνει για επιθέσεις, χημικά και συναγερμούς, κυκλοφόρησε η Ουκρανία. Η εφαρμογή δεν απαιτεί εγγραφή και ειδοποιεί για αεροπορικούς, χημικούς, τεχνητούς ή άλλους τύπους συναγερμών πολιτικής άμυνας, ακόμη και σε αθόρυβη λειτουργία του smartphone.

11:28 - Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και η υφυπουργός Ζωή Ράπτη επικοινώνησαν με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας της Ουκρανίας Iryna Mykychak και τον υφυπουργό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Oleksi Iaremenco. Ενδεικτικά ζήτησαν φάρμακα χειρουργικό εξοπλισμό, διαγνωστικά εργαλεία και εξοπλισμό για Covid-19. Το Υπουργείο Υγείας θα τα ετοιμάσει και θα αποστείλει τα φάρμακα και όλο τον υγειονομικό εξοπλισμό στην Ουκρανία.

11:19 - Στην περιοχή Romensky στο Sumy, ρωσικό άρμα συνέτριψε ένα αυτοκίνητο με έναν άνδρα που προσπαθούσε να σταματήσει τη συνοδεία τους

11:11 - H Μ. Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στη μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα Sberbank. «Η PJSC Sberbank συμμετέχει στην απόκτηση παροχών από τη ρωσική κυβέρνηση ή την υποστηρίζει», αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης.

11:00 - Ο Zbigniew Rau πρόεδρος του ΟΑΣΕ κάλεσε τη Ρωσία να συμμορφωθεί με τη Σύμβαση της Χάγης για τους νόμους και τα έθιμα του πολέμου στη ξηρά και τη σύμβαση της Γενεύης για την προστασία των αμάχων σε καιρό πολέμου

Shelling of 🇺🇦 cities and targeting civilians must be condemned by all members of the international community. It’s a war crime under international law! I call on #Russia to respect the Article 25 of the #Hague Regulations of 1907 and all provisions of the 4th Geneva Convention. — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) March 1, 2022

10:51 - Το Youtube μπλοκάρει τα κανάλια που είναι συνδεδεμένα με το Russia Today και το Sputnik σε ολόκληρη την Ευρώπη, με άμεση ισχύ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

10:45 - Ουκρανός ΥΠΕΞ: «Απομονώστε τη Ρωσία»

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ζήτησε σήμερα να επιβληθούν και άλλες κυρώσεις στη Ρωσία μετά τη «βάρβαρη», όπως τη χαρακτήρισε επίθεση εναντίον της Χαρκίβ (Χάρκοβο). «Βάρβαρες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας και σε κατοικημένες περιοχές στη Χαρκίβ. (Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν μπορεί να διαλύσει την Ουκρανία. Διαπράττει εγκλήματα περισσότερα εγκλήματα πολέμου από την οργή, δολοφονεί αθώους πολίτες», κατήγγειλε ο Κουλέμπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα. ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗ ΡΩΣΙΑ», έγραψε. Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής του Χάρκοβο, ο Ολεγκ Σινεγκούμποφ, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της πόλης, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και το διοικητικό κτίριο της πόλης.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022

10:40 - Καταγγελίες πως η Ρωσία χρησιμοποιεί βόμβες διασποράς και θερμοβαρικές βόμβες

Ανθρωπιστικές οργανώσεις και η Ουκρανή πρεσβευτής στις ΗΠΑ κατηγόρησαν χθες Δευτέρα τη Ρωσία ότι χρησιμοποίησε βόμβες διασποράς και θερμοβαρικές βόμβες εναντίον της Ουκρανίας.

Η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κατήγγειλαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν τις ευρέως απαγορευμένες βόμβες διασποράς, με την Αμνηστία να κατηγορεί τον ρωσικό στρατό ότι με αυτές επιτέθηκε εναντίον νηπιαγωγείου στη βορειοανατολική Ουκρανία στο οποίο είχαν αναζητήσει καταφύγιο άμαχοι.

10:28 - Προθεσμία μέχρι αύριο, Τετάρτη 2 Μαρτίου, δίνει η πολιτοφυλακή του Ντόνετσκ για να εκκενωθεί η Μαριούπολη, όπως αναφέρει το RIA Novosti.

Народная полиция ДНР заявила, что вместе с российскими военными организуют два гуманитарных коридора из Мариуполя, город можно покинуть до 2 марта — РИА Новости (@rianru) March 1, 2022

10:27 - Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ αναφορικά με τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

Υστερα από την χθεσινή μεταφορά των γραφείων του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης σε άλλες εγκαταστάσεις στην πόλη για λόγους ασφαλείας και δεδομένου ότι η εκτροπή των σταθερών τηλεφώνων παρουσίασε δυσκολίες λόγω των συνθηκών, παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να επικοινωνούν με το Γενικό Προξενείο, να κάνουν χρήση και των κατωτέρω τηλεφωνικών αριθμών: 00380962681282, 00380982852454.

10:23 - Καταγγελίες από τους ρωσόφωνους πως η ουκρανική παραστρατιωτική ομάδα «Τάγμα του Αζόφ» εκτέλεσε εν ψυχρώ αμάχους που κρατούσαν λευκή σημαία. Συγκεκριμένα, η Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ καταγγέλλει πως Ουκρανοί εθνικιστές άνοιξαν πυρ κατά αμάχων που κρατούσαν λευκή σημαία και επιχειρήσουν να φύγουν από την περιοχή Βολνοβάκα. Κατά την ίδια πηγή, υπάρχουν νεκροί, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό τους.

10:18: Εντονη ανησυχία για τους Ελληνες που ζουν στη Μαριούπολη. Η πόλη αναμένεται να δεχτεί σφοδρή επίθεση τις επόμενες ώρες και προς το παρόν δεν υπάρχει δίοδος για να φύγουν από την περιοχή.

10:17: Ομόλογα πολέμου εκδίδουν οι Ουκρανοί για να εξασφαλιστεί η μισθοδοσία των στρατιωτών

10:14: Ερχεται μεγάλο χτύπημα των Ρώσων στη Μαριούπολη. Προετοιμασία για τεράστια εισβολή στην πόλη. Διορία μέχρι αύριο να εγκαταλείψουν οι άμαχοι την πόλη.

10:10 - Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην Ουκρανία για να γλιτώσουν από τον πόλεμο ξεπερνά το μισό εκατομμύριο, σύμφωνα με τον Υπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φιλίπο Γκράντι, αν και υπάρχουν καταγγελίες για ρατσιστική αντιμετώπιση των Αφρικανών προσφύγων. Η πλειονότητα των Ουκρανών προσφύγων έχει καταφύγει μέχρι στιγμής στην Πολωνία. Περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν εισέλθει στη χώρα από την προηγούμενη Πέμπτη, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα, Τρίτη (1/3) ο Πολωνός υφυπουργός Εσωτερικών Μάτσιε Βάσικ.

09:55 - Ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει και το... Διάστημα καθώς «πάει πίσω» η αποστολή της ESA για τον Αρη. «Πολύ απίθανο» να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2022 η εκτόξευση του ρόβερ «Ρόσαλιντ Φράνκλιν» για τον Αρη, στο πλαίσιο της ευρω-ρωσικής διαστημικής αποστολής ExoMars.

09:50 - Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ηγέτης της επαρχίας της Τσετσενίας, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο Τσετσένοι στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και άλλοι έξι έχουν τραυματιστεί στην Ουκρανία, όπου ο ρωσικός στρατός προχώρησε σε εισβολή την Πέμπτη.

09:35 - Ολα τα μέλη της ειδικής επιτροπής παρατηρητών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) θα εγκαταλείψουν την ελεγχόμενη από αυτονομιστές πόλη του Ντόνετσκ σήμερα, δήλωσε διπλωματική πηγή στο Reuters. Η αποστολή αυτή παρατηρούσε και ανέφερε παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Κιέβου και των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία.

09:17 - Βίντεο δείχνει τον βομβαρδισμό κυβερνητικού κτηρίου στο κέντρο του Χάρκοβο

⚡️ In #Kharkiv, the occupiers carry out massive air strikes on the city's infrastructure. pic.twitter.com/bkOjoRBCby — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

09:05 - Σε πολιορκία η Μαριούπολη. Η πόλη είναι χωρίς ρεύμα και τηλέφωνο και ακούγονται διαρκώς εκρήξεις, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Reader Σταύρος Ιωαννίδης

08:40 - Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο - Συνεχίζει ο Ερντογάν την πολιτική των «ίσων αποστάσεων». Διαβάστε περισσότερα

08:35 - Σύμφωνα με τον επικεφαλής των ρωσόφωνων του Ντόνετσκ: «Σήμερα θα βρεθεί σε πλήρη κλοιό η Μαριούπολη», όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του OPEN

08:26 - Ο ρωσικός στρατός έφθασε προ των πυλών της ουκρανικής πόλης της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, βόρεια της Κριμαίας, δήλωσε ο δήμαρχός της τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

08:15 - Πάνω από 70 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό βάσης στην πόλη Οχτίρκα από το ρωσικό πυροβολικό

❗️At least 70 #Ukrainian servicemen were killed in #Akhtyrka, #Sumy region, when #Russian artillery fired on a military unit.



This was reported by the head of the Sumy regional administration Dmitry #Zhivitsky. pic.twitter.com/IpgtumwjIS — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

08:07 - Αναστολή προβολής κινηματογραφικών ταινιών της Walt Disney στη Ρωσία μετά από «την απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία και την τραγική ανθρωπιστική κρίση»

07:52 - Πέντε μαχητικά κι ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας της Ρωσίας καταρρίφθηκαν, λένε οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

07:30 - Τρεις χώρες του ΝΑΤΟ μεταφέρουν 70 αεροσκάφη στην Ουκρανία: Η Βουλγαρία μεταφέρει 16 μαχητικά MiG-29 και 14 επιθετικά αεροσκάφη Su-25 η Πολωνία - 28 αεροσκάφη MiG-29 και Σλοβακία - 12 MiG-29.

07:21 - Η Ουκρανία έλαβε 22 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα για την καταπολέμηση της ρωσικής εισβολής, όπως αναφέρουν οι ΝΥΤ.

07:05 - Λίγο μετά τις 7 το πρωί ήχησαν και πάλι οι σειρήνες του πολέμου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο. Σημειώνεται πως κατευθύνεται προς την πόλη οχηματοπομπή μήκους 64 χλμ.

06:59 - Αμερικανοί γερουσιαστές κάλεσαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ να χορηγήσει το καθεστώς των «προσωρινά προστατευόμενων προσώπων» στους Ουκρανούς που ζουν στις ΗΠΑ.

06:45 - Η Mastercard απέκλεισε την πρόσβαση πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τη Ρωσική Ομοσπονδία στο δίκτυο πληρωμών, στο πλαίσιο των κυρώσεων προς τη χώρα

06:38 - Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, η Ρωσία μετακινεί στρατεύματα από την Άπω Ανατολή πιο κοντά στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη διοίκηση των δυνάμεων του ανατολικού τομέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι μονάδες που μετακινούνται θα εκτελέσουν ασκήσεις ιδίως για την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων.

06:20 - Τη στρατηγική της Ελλάδας στη νέα εποχή της «αφυπνισμένης» Ευρώπης και των τεκτονικών αλλαγών που συντελούνται με αιχμή την ένοπλη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θα περιγράψει με σαφήνεια ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη σημερινή, στις 11 το πρωί.

05:44 - Σύμφωνα με τον ΟΗΕ ο αριθμός των προσφύγων από την Ουκρανία προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπέρασε ήδη το μισό εκατομμύριο!

05:08 - «Περισσότερες κυρώσεις και περισσότερα όπλα» ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, και ο αμερικανός ομόλογός του, Άντονι Μπλίνκεν, τον διαβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ θα τα προσφέρουν και τα δύο.

04:55 - Ευρωπαϊκά Μέσα Ενημέρωσης μεταδίδουν πως η απόφαση για τη χορήγηση στην Ουκρανία του καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρας είναι πολύ πιθανό να ληφθεί ακόμα και σήμερα.

04:33 - Χάρτης του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ΗΠΑ) που δείχνει σε ποιες περιοχές της Ουκρανίας βρίσκονται αυτή την ώρα σε εξέλιξη εχθροπραξίες.

04:07 - Ο πόλεμος στην Ουκρανία απέκτησε μια διάσταση που, μάλλον, λίγοι περίμεναν, καθώς «θύματα» των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας έπεσαν και οι δημιουργοί περιεχομένου στην πορνογραφική πλατφόρμα OnlyFans!

03:39 - Η Walt Disney Company ανακοίνωσε πως εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία «παύει» τη διανομή των ταινιών της στη Ρωσία και ενημερώνει πως θα επανεξετάσει αυτή την απόφασή της στο μέλλον ανάλογα τις εξελίξεις.

03:03 - Εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης σε μια οχηματοπομπή μήκους 64 χιλιομέτρων, βόρεια του Κιέβου, δείχνει πως οι Ρώσοι ετοιμάζουν τη τελική τους επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

02:49 - Αναφορές για σφοδρή επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στην πόλη Κχέρσον (νοτιοανατολικά της Κριμαίας) που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ουκρανίας και μεγάλο ναυπηγικό κέντρο στη Μαύρη Θάλασσα.

02:45 - Αρχικά ήταν το Facebook, μετά ήρθε το Instagram και την τελευταία ώρα προστέθηκε και το TikTok στις πλατφόρμες των μέσω κοινωνικής δικτύωσης που «μπλόκαραν» τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων Sputnik και RT στην Ε.Ε.

02:20 - «Κάθε εισαγωγή αργού πετρελαίου» από τη Ρωσία» θα απαγορεύσει ο Καναδάς όπως ανακοίνωσε ο Τζάστιν Τριντό εξηγώντας ότι πρόκειται για «βιομηχανία από την οποία ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και οι ολιγάρχες του έχουν προσποριστεί μεγάλα κέρδη».

02:12 - Πάνω από 400 συλλήψεις σε διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου στη Ρωσία. Περίπου 208 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Μόσχα και 181 στην Αγία Πετρούπολη. Σε όλη τη χώρα, έγιναν 413 συλλήψεις σε 13 πόλεις. Οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας καταστέλλουν με ακραία σκληρότητα τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις.

- Τεράστια φωτιά, σύμφωνα με το Sky News σε εμπορικό κέντρο στη βόρεια Ουκρανία. Δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά, αλλά ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις μάχονται για τον έλεγχο της πόλης Τσέρνιγκοφ κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

A huge fire has engulfed a shopping centre in northern Ukraine. It is not known what caused the blaze but Ukrainian and Russian forces are fighting for control of the city of Chernihiv near the border with Belarus.



Latest: https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/gUadqnE4mC — Sky News (@SkyNews) March 1, 2022

02:01 - Οι Ρωσικές δυνάμεις περιπολούν στην πόλη Μπέρντιανσκ, στην Ζαπορίζια της νοτιανατολικής Ουκρανίας, καθώς φαίνεται πως πλέον είναι υπό τον πλήρη έλεγχό τους.

01:37 - Οι ΗΠΑ έδωσαν αρνητική απάντηση στο αίτημα του προέδρου της Ουκρανίας για επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων καθώς αυτό «θα αποτελούσε βήμα προς το ξέσπασμα ένοπλης σύρραξης απευθείας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας».

00:58 - Νευρικότητα στη Wall Street εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατεί στο μέτωπο της ουκρανικής κρίσης και στον απόηχο των αυστηρών κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας. Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 166,15 μονάδων (–0,49%), στις 33.892,60 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 56,78 μονάδων (+0,41%), στις 13.751,40 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 10,71 μονάδων (–0,24%), στις 4.373,94 μονάδες.

00:36 - «Η Ρωσία χρησιμοποίησε θερμοβαρική βόμβα τη Δευτέρα στην επίθεσή της κατά της Ουκρανίας», σύμφωνα με την ουκρανή πρέσβη στις ΗΠΑ Οξάνα Μαρκάροβα

00:20 - «Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίσουν το Χάρκοβο» είπε πριν από λίγα λεπτά ο δήμαρχος της πόλης.

00:05- Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως από τις συνομιλίες με τη Μόσχα δεν προέκυψε το αποτέλεσμα που θα ήθελαν και πως με την επιστροφή της ουκρανικής αντιπροσωπείας στο Κίεβο θα αποφασίσουν για το δεύτερο στάδιο των συνομιλιών.