Θάνατος Μαζωνάκη: Αποστάσεις θα πάρει ο γιατρός από τη γυναίκα του - «Έχει γίνει ανεξέλεγκτη»

Αποστάσεις ο ένας από τον άλλον παίρνουν οι δύο γιατροί του Κολωνακίου, στο ιατρείο των οποίων άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως μεταδίδει η εκπομπή «Live News», τώρα φαίνεται ότι υποστηρίζουν άλλα από εκείνα που έλεγαν στην αρχή. Ο 58χρονος γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι: «Η σύζυγός μου ενεργεί μόνη της. Έχει γίνει ανεξέλεγκτη. Έχει απομακρυνθεί από τα ιατρικά κατεστημένα».

Ουσιαστικά αυτό που φέρεται να υποστηρίζει, είναι ότι η γυναίκα του τα έκανε όλα και παίρνει αποστάσεις, λέγοντας ότι δεν μπορεί να την ελέγξει σε τίποτα.

Από την άλλη η 56χρονη υποστηρίζει ότι δεν ξεκίνησε καμία ιατρική πράξη. Επίσης συμπληρώνει ότι «δεν ευθύνεται η πράξη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη».

Με αυτόν το ισχυρισμό αφήνει λίγο μετέωρο, τι οδήγησε στον θάνατο του τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη κατάθεση του ζευγαριού, ήταν υπό την ιδιότητα των μαρτύρων και τώρα ως κατηγορούμενοι, έχουν το δικαίωμα να μην συμπεριληφθούν εκείνες οι καταθέσεις τους στην δικογραφία.

Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 14/09 έλαβαν οι δύο γιατροί που βρίσκονται υπό δίωξη για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή την περασμένη Τετάρτη στη κλινική στο Κολωνάκι με το όνομα Stem Cell Clinic.

Επισημαίνεται πως νωρίτερα οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, ζητώντας την προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν την απολογία τους για το κατηγορητήριο που τους αποδόθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Νωρίτερα, στο ζευγάρι ασκήθηκε η ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στη 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι δύο γιατροί βγήκαν, φορώντας χειροπέδες, από το γραφείο του ανακριτή λίγο μετά τις 15:30 και οδηγήθηκαν στο ΑΤ Κυψέλης, όπου θα παραμείνουν υπό κράτηση.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, φαίνεται να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη, αφού φαίνεται πως αυτή είχε ήδη ξεκινήσει, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση.

Διαβάστε επίσης: Γιατρός Μαζωνάκη: «Δεν γνώριζα για την πλασμαφαίρεση - Δεν θα τον άφηνα» - Ολοκληρώθηκε η νεκροψία

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το ιατρείο δεν ήταν αδειοδοτημένο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης πλασμαφαίρεσης.

Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία των ιατροδικαστών καθώς και του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, Σ. Μπουζιάνη.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι ιατροδικαστές αναφέρουν ότι είναι «απροσδιόριστη η αιτία θανάτου» του τραγουδιστή. Κρίσιμα θεωρούνται πλέον τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση, τα οποία ωστόσο θα καθυστερήσουν αρκετές ημέρες.