Η στιγμή που η Ευρώπη κατάλαβε ότι πρέπει να προχωρήσει μόνη - Διαφαινόταν η ρήξη με τις ΗΠΑ

«Δεν υπάρχει επιστροφή»: Αυτό ήταν το μήνυμα από τους Ευρωπαίους ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη (22/01). Η έκτακτη σύνοδος αποτέλεσε την επισφράγιση της συνειδητοποίησης πως οι σχέσεις με τις ΗΠΑ - υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ - δεν θα μοιάζουν σε τίποτα με το παρελθόν και άρα χρειάζεται μία στροφή στη «μοναχικότητα».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, οι δύο πιο επιφανείς ηγέτες της Ένωσης, συνασπίστηκαν - για πρώτη φορά μετά από διάστημα - για να προειδοποιήσουν πως η διατλαντική κρίση έχει συμπαρασύρει το ευρωπαϊκό μπλοκ σε μία νέα, σκληρή πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα στην οποία πρέπει να γίνει αποδεκτή η ανεξαρτησία.

«Γνωρίζουμε ότι πρέπει να εργαστούμε σαν μία ανεξάρτητη Ευρώπη» είπε, χαρακτηριστικά, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά το τέλος της πεντάωρης συνόδου.

Αξιωματούχοι που μίλησαν στο Politico, επεσήμαναν πως στη συνεδρίαση υπήρξε η σιωπηρή παραδοχή πως υπάρχει μια μοιραία ρήξη μεταξύ του παλιού και του νέου, του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε η Δύση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και του ό,τι βρίσκεται μπροστά μας.

Ενώ η στροφή προς την ανεξαρτησία ετοιμαζόταν εδώ και χρόνια - από τότε που ο Τραμπ μετακόμισε για πρώτη φορά στον Λευκό Οίκο το 2017 - οι άνευ προηγουμένου απειλές του προς τη Γροιλανδία λειτούργησαν ως ξυπνητήρι, αναγκάζοντάς τους να λάβουν μέτρα που θα ήταν αδιανόητα, ακόμη και πριν από λίγους μήνες, όπως σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

«Αυτή είναι η κρίσιμη στιγμή. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση. Αυτό λένε (σ.σ. οι ηγέτες) εδώ και μέρες». Το πώς θα είναι αυτή η νέα κατάσταση είναι - ως συνήθως - θέμα συζήτησης για μια άλλη μέρα» σημείωσε ένας εξ αυτών.

Διαβάστε επίσης: Το διπλό μήνυμα που έστειλαν οι 27 στον Τραμπ, οι κόκκινες γραμμές της Ευρώπης και η πρόταση Μητσοτάκη

Η Ευρώπη πρώτα, σε όλους τους τομείς

Διπλωμάτης εξήγησε πως η ανεξαρτησία δεν μπορεί να επέλθει σε έναν μόνο τομέα, όπως η ασφάλεια. Αλλά χρειάζεται ριζική αλλαγή νοοτροπίας στα πάντα: ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, οικονομία...

Ένα σημείο - κλειδί της νέας αυτής τάξης πραγμάτων είναι η ενότητα - ένα στοιχείο, δηλαδή, που λείπει από το μπλοκ.

Ήδη υπάρχουν ενδείξεις πως οδηγούμαστε προς «ευρωπαϊκή στροφή» και από παραδοσιακά υπέρμαχους των ΗΠΑ, όπως η Πολωνία.

Στις συζητήσεις για το πώς θα πρέπει να αντιδράσει η ΕΕ στις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία, ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ανοιχτός στο ενδεχόμενο ενεργοποίησης του «εμπορικού μπαζούκας».

«Πάντα σεβόμασταν και αποδεχόμασταν την αμερικανική ηγεσία. Αλλά, αυτό που χρειαζόμαστε τώρα στην πολιτική μας, είναι εμπιστοσύνη και σεβασμό μεταξύ των εταίρων. Όχι κυριαρχία και όχι εξαναγκασμό. Δεν λειτουργεί» είπε.

«Όταν η Ευρώπη δεν είναι διχασμένη, όταν είμαστε όλοι μαζί και όταν είμαστε ξεκάθαροι και δυνατοί, ακόμα και σε ό,τι αφορά την προθυμία μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, τότε θα φανούν τα αποτελέσματα» σημείωσε η Δανή πρωθυπουργός, Μέτε Φρεντέρικσεν. «Νομίζω ότι κάτι μάθαμε τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες» συμπέρανε.