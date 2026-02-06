Τα διλήμματα του Τραμπ για το Ιράν - Οι λόγοι που καθιστούν την Τεχεράνη τρωτή, αλλά επικίνδυνη

Από την αρχή του έτους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επικεντρώσει όλη του την προσοχή στην εξωτερική πολιτική και την καταπολέμηση της «παράνομης» - κατά τον ίδιο - μετανάστευσης. Η οικονομία της χώρας έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, και με το ζήτημα του Ιράν να παραμένει... ολοζώντανο, ίσως κληθεί να πάρει δύσκολες αποφάσεις.

Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως οι Αμερικανοί ανησυχούν, υπερβολικά, για το πώς θα βγάλουν τα προς το ζην, ο Τραμπ φαίνεται να επικεντρώνεται σε όλα τ΄άλλα. Εισέβαλε στη Βενεζουέλα, έστειλε την ICE στη Μινεσότα - με τα τραγικά αποτελέσματα που καταγράφηκαν με τον θάνατο δύο πολιτών από αστυνομικά πυρά - αλλά και απειλεί το Ιράν και την κυριαρχία της Γροιλανδίας.

Πλην αυτών, έχει προχωρήσει και σε επιχειρήσεις σε Ιράκ, Συρία, Νιγηρία.

Διαβάστε επίσης: «Φύγετε τώρα από το Ιράν»: Δραματική προειδοποίηση των ΗΠΑ στους πολίτες τους

Το Ιράν πιο τρωτό από ποτέ

Αλλά, με τα ποσοστά αποδοχής να πέφτουν κάτω από το 40%, σε μια χρονιά ενδιάμεσων εκλογών που ήδη φαίνεται ζοφερή για τους Ρεπουμπλικάνους, ο Τραμπ πρέπει να λάβει υπόψη την εύθραυστη εγχώρια θέση του, παράλληλα, με τα τρομερά δύσκολα στρατιωτικά ζητήματα που σχετίζονται με το Ιράν.

Λαχταρά μία εύκολη νίκη απέναντι στην Τεχεράνη, αλλά - παρότι αποδυναμωμένη σε σχέση με το παρελθόν - παραμένει αξιοσέβαστη δύναμη, με φανατικούς υπερασπιστές των κληρικών ηγετών της.

Φαίνεται βέβαιος ότι θα συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που εκκινούν στο Ομάν, αλλά και έχει συγκεντρώσει σημαντική ναυτική δύναμη στον Περσικό Κόλπο, ώστε να αντιμετωπίσει κάθε πιθανότητα. Η βεβαιότητά του αυτή στηρίζεται αποκλειστικά στην πεποίθησή του πως το θεοκρατικό καθεστώς δεν επιθυμεί πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Και έχει, ήδη, παίξει με τη φωτιά, λόγω αυτού του πιστεύω. Στην πρώτη του θητεία διέταξε την εκτέλεση του Ιρανού επικεφαλής του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, Κασέμ Σουλεϊμανί. Και πέρσι, έχοντας εκλεγεί στη δεύτερη θητεία του, διέταξε τις επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Όπως επισημαίνει το CNN, έχει ειπησέλθει στην εσωτερική πολιτική του Ιράν περισσότερο απ΄ότι κάθε άλλος πρόεδρος κατά τον 21ο αιώνα. Χαρακτηριστικά τα λόγια του κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαδηλώσεων στη χώρα, όταν και είχε προειδοποιήσει τους κληρικούς με «σκληρά μέτρα» εάν συνεχίσουν τη βίαιη καταστολή.

Κατά μερίδα ειδικών, το Ιράν είναι σήμερα στην πιο ευάλωτη φάση του εδώ και χρόνια, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι λόγοι της πεποίθησης αυτής είναι οι εξής:

Το καθεστώς αντιμετωπίζει κλυδωνισμούς λόγω της αβεβαιότητας για το μέλλον. Ο ηλικιωμένος Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν μπορεί να ηγείται για πάντα. Υπάρχει ολοένα και πιο έντονη δυσαρέσκεια προς το πρόσωπό του - υπενθυμίζεται πως ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την αιματοχυσία στους δρόμους - αλλά και απέναντι στην οικονομική «ασφυξία», εν μέσω των διεθνών κυρώσεων. Οι περιφερειακές δυνάμεις-σύμμαχοι, όπως η Χαμάς στη Γάζα και η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά και δεν προσφέρουν την ίδια «ασπίδα».

Ο Ιρανός Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ χαιρετά πλήθος κατά τη διάρκεια τελετής ενόψει της 47ης επετείου της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979. Τεχεράνη, 1η Φεβρουαρίου 2026 | EPA/IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE/HANDOUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν ο Τραμπ καταφέρει αυτό που δεν μπόρεσαν τόσοι προκάτοχοί του, να ρίξει το ιρανικό καθεστώς, σίγουρα θα λάβει μία θέση στα ιστορικά βιβλία. Αυτό είναι, σίγουρα, πολύ δελεαστικό για τον αυτάρεσκο πρόεδρο.

«Οι πιο σημαντικές συζητήσεις είναι αυτές που συμβαίνουν μέσα στο κεφάλι του προέδρου Τραμπ» σχολίασε ο Καρίμ Σαντζαντπούρ, ειδικός σε θέματα Ιράν στο Ινστιτούτο Κάρνεγκι για τη Διεθνή Ειρήνη. Κατά τον ίδιο, ο Αμερικανός πρόεδρος αισθάνεται «δικαιωμένος» απ΄όλες τις επιλογές που έχει κάνει μέχρι στιγμής για το ζήτημα Τεχεράνη.

Ο ειδικός εξέφρασε και ερωτήματα αναφορικά με τους πραγματικούς στόχους του στις συνομιλίες στο Ομάν.

Οι κίνδυνοι είναι υψηλότεροι από ό,τι στη Βενεζουέλα

Ο φάκελος Τεχεράνη δεν μοιάζει σε τίποτα με αυτόν της Βενεζουέλας. Οι κίνδυνοι είναι πολύ διαφορετικοί.

Μια σοβαρή προσπάθεια, είτε αποκαθήλωσης του ιρανικού καθεστώτος, είτε καταστροφής της στρατιωτικής ικανότητας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Basij, πιθανότατα θα απαιτούσε μια πολυήμερη αεροπορική εκστρατεία.

Αυτό, από μόνο του, έρχεται σε αντίθεση με τη βούληση του Τραμπ για ένα «ισχυρό, άμεσο χτύπημα». Άλλωστε, μία μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή, με αβέβαιες συνέπειες, θα δοκίμαζε σοβαρά την εμπιστοσύνη των Αμερικανών στον πρόεδρό τους.

Διαβάστε επίσης: Χαμενεΐ: «Αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν, η σύγκρουση θα εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο»

Αν τα σχέδια αποτύχουν, μπορεί να είναι η τελευταία σταγόνα που θα «βυθίσει» τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές.

Το αίσθημα αλαζονείας, όπως το περιγράφει το αμερικανικό μέσο, που έχει συσσωρευτεί στον Λευκό Οίκο μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, θα χανόταν στο λεπτό εάν σκοτώνονταν Αμερικανοί στο Ιράν.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο - με τους οποίους ο Τραμπ είναι στενός συνεργάτης - φοβούνται τις συνέπειες πιθανής αμερικανικής επίθεσης.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η Τεχεράνη θα απαντήσει, με πυραύλους αλλά και δολιοφθορές.

Μερικοί από τους γείτονες του Ιράν φοβούνται την πιθανότητα να προκύψει χάος εάν ο Χαμενεΐ σκοτωθεί, επειδή η χώρα του δεν γνωρίζει τίποτα άλλο παρά την σιδηρά κυριαρχία του για περισσότερα από 40 χρόνια.

Μια άλλη πιθανότητα είναι οι κληρικοί να αντικατασταθούν από μία κοσμική, αλλά περισσότερο απειλητική κυβέρνηση, που θα διεκδικήσει τη θέση της στον κόσμο.