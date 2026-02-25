WSJ: Ο Μπιλ Γκέιτς απολογήθηκε για τη σχέση του με τον Επστάιν και παραδέχθηκε τις εξωσυζυγικές σχέσεις

Ο Μπιλ Γκέιτς απολογήθηκε στο προσωπικό του ιδρύματός του σχετικά με τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Επστάιν. Παραδέχθηκε πως είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις με γυναίκες που, αργότερα, συνδέθηκαν με τ΄όνομα του παιδοβιαστή, αλλά ισχυρίστηκε πως δεν είχε καμία εμπλοκή στα εγκλήματά του.

Ο μεγιστάνας συγκέντρωσε το προσωπικό του Gates Foundation και ζήτησε συγγνώμη για τη σχέση του με τον Επστάιν, καθώς η υπόθεση ρίχνει πυκνή τη σκιά της στο ίδιο το φιλανθρωπικό ίδρυμα.

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο» δήλωσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε το Wall Street Journal.

Εξήγησε πως οι εικόνες που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και στις οποίες εμφανίζεται ο ίδιος μαζί με άγνωστες γυναίκες, το πρόσωπο των οποίων έχει καλυφθεί, τραβήχτηκαν μετά από αίτημα του ίδιου του Επστάιν να ποζάρει με τις βοηθούς του, μετά τις συναντήσεις τους. «Για να είμαι ξεκάθαρος, δεν πέρασα χρόνο με τα θύματα, με τις γυναίκες δίπλα του».

«Ήταν πελώριο λάθος να περάσω χρόνο με τον Επστάιν. Απολογούμαι σε όσους έχουν μπλεχτεί στην υπόθεση λόγω του δικού μου λάθους».

Είπε πως είχε συναντήσει τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο το 2011, χρόνια αφότου είχε δηλώσει ένοχος για την κατηγορία της προσέλκυσης ανηλίκων για πορνεία. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε το παρελθόν του.

Συνέχισε τις επαφές μαζί του ακόμα και όταν η τότε σύζυγός του, Μελίντα Γκέιτς, είχε εκφράσει τις αμφιβολίες της για το ποιόν του.

«Γνωρίζοντας αυτά που ξέρω τώρα, το κάνει ακόμα χειρότερο, όχι μόνο λόγω των παρελθοντικών του εγκλημάτων, αλλά επειδή τώρα είναι ξεκάθαρο ότι είχε παραβατική συμπεριφορά» ανέφερε. Σχετικά με την πρώην σύζυγό του, δήλωσε πως ήταν πάντοτε κάπως σκεπτική αναφορικά με τη σχέση του με τον σεξουαλικό παραβάτη.

Το 2014, είχε πετάξει με το ιδιωτικό του τζετ σε Γερμανία, Γαλλία, Νέα Υόρκη και Ουάσινγκτον, αλλά «ποτέ δεν διανυκτέρευα» στα μέρη όπου διέμενε, συμπλήρωσε, και αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί στο ιδιωτικό νησί του.

«Μιλούσε για τη στενή σχέση που είχε με πολλούς δισεκατομμυριούχους, ειδικά στη Wall Street» θυμήθηκε για τον αυτόχειρα και προσέθεσε πως έκανε εράνους για διάφορους σκοπούς, όπως η κλιματική αλλαγή.

Το ότι είχε συναναστροφές με τόσο πολλούς επιφανείς ανθρώπους, όπως είπε, τον διευκόλυνε να πιστέψει ότι «ήταν φυσιολογικός». Πλέον, όμως, διαπιστώνει πως η σχέση τους βοήθησε τον Επστάιν να βελτιώσει τη φήμη του.

Οι αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή

Αναφερόμενος στα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από τις αμερικανικές Αρχές και στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το δικό του όνομα, παραδέχθηκε πως είχε εξωσυζυγικές σχέσεις.

«Είχα παράνομους δεσμούς, έναν με μία Ρωσίδα παίκτρια του μπριτζ την οποία συναντούσα σε επίσημες εκδηλώσεις, και έναν μία Ρωσίδα πυρηνικό φυσικό την οποία γνώρισα μέσω της δουλειάς μου» δήλωσε.

Η δεύτερη εργαζόταν σε μία από τις εταιρείες του Γκέιτς, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό αν συνδέθηκαν ενώ ήταν στην εργοδοσία του.

Ο προσωπικός του βοηθός γνώριζε για τις απιστίες του και ήταν εκείνος που είχε ενημερώσει τον Επστάιν, καθώς είχαν στενή σχέση.

Να σημειωθεί πως ο καταδικασμένος για σωματεμπορία είχε συμμετάσχει στη σύνταξη της συμφωνίας αποχώρησης του εν λόγω βοηθού από τη θέση του, ενώ φαίνεται ότι εκβίαζε τον Γκέιτς με τα όσα γνώριζε για τις σχέσεις του.

