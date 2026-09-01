Άννα Βίσση: «Δεν με πειράζει η ηλικία - Θα με πειράξει πολύ αν η φωνή μου δεν ακούει»

Η Άννα Βίσση ήταν καλεσμένη στο νέο επεισόδιο στο «Γηροκομείο» με τον Ηλία Ψινάκη και μίλησε για τον Νίκο Καρβέλα, για τη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά στα μέσα των '90s, για τους Δαίμονες που ανέβηκαν για πρώτη φορά πριν 35 χρόνια, ενώ εξομολογήθηκε τι θα την πειράξει περισσότερο από την ηλικία.

«Θυμάμαι ότι όταν συνεργάστηκα με τον Σάκη Ρουβά στα πρώτα του βήματα, ο Καρβέλας είχε γράψει το "Σε Θέλω Με Θέλεις" και εμείς οι pop-stars δεν θέλαμε να πούμε λαϊκό.

Και έρχεσαι μέσα στις πρόβες με τον Καρβέλα και λες "αν δεν πείτε αυτό το τραγούδι, εμείς φεύγουμε. Και το είπαμε τελικά και κάναμε και σουξέ», είπε αρχικά η Άννα Βίσση.

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«Σήμερα αλλάξανε οι εποχές, ο λόγος έχει μεγάλη σημασία, το πώς απευθύνεσαι. Μελωδίες ωραίες βρίσκεις σήμερα, λόγια δεν βρίσκεις. Αυτό μου έκανε πάντα ο Καρβέλας, γιατί έχει λόγο. Έχω τραγουδήσει τα πάντα, έχω… ανώμαλο συνθέτη.

Η επιτυχία στη ζωή μου ήρθε από το να μην φοβάμαι. Έχω φάει και τα μούτρα μου κάποιες φορές.

Πόσα τραγούδια έχω πει στην καριέρα μου; Πάρα πολλά. Και τα λέω συχνά. Το Δώδεκα δεν ξέρω και εγώ πόσες χιλιάδες φορές το έχω πει. Ευτυχώς, είμαι πολύ τυχερή, γιατί ο Νίκος μου έχει γράψει πάρα πολλά είδη. Έτσι δεν βαριέμαι με ένα και αυτό μου έδωσε διάρκεια.

Τα προγράμματά μου με αυτόν τον τρόπο έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο. Εκεί που θα σου πω ένα ζεϊμπέκικο, μετά μπορώ να σου πω μια όπερα, ένα χασάπικο, λάτιν, dance, ροκ. Αυτό είναι ο Καρβέλας στη ζωή μου», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Απόλυτη Ελληνίδα σταρ.

Θυμήθηκε δε τι πρώτο ανέβασμα της παράστασης «Δαίμονες» που υπήρχαν βραδιές που το θέατρο ήταν άδειο, εξηγώντας γιατί δεν την πείραζε, λέγοντας:

«Περάσαμε και δύσκολα. Στο πρώτο ανέβασμα στους "Δαίμονες" μπορεί να υπήρχαν βραδιές που ήμασταν γεμάτοι και άλλες που να είχαμε 70 άτομα.

Ο Καρβέλας ήταν έξαλλος, καθόταν κάτω και μου έλεγε "πώς μπορείς και τραγουδάς για 70 άτομα, εγώ θα έφευγα". Του έλεγα "εγώ μένω, αυτό είναι το στοίχημά μου".

Δεν είναι αν έχω επιτυχία αλλά γιατί γουστάρω αυτό που κάνω. Θα έχω και βραδιές γεμάτες και μισογεμάτες και με 70 άτομα, που όλοι αυτοί όμως με τιμούν, άρα τους τιμώ και εγώ».

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Αναφερόμενη στη μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει όλα αυτά τα χρόνια, η Άννα Βίσση είπε:

«Πιστεύω ότι η ηλικία μου ίσως και να είναι το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας μου σήμερα. Η νέα γενιά που με ακολουθεί ξέρει την ηλικία μου, αλλά δεν τη νοιάζει. Μου αρέσει να ντύνομαι ωραία, να γυμνάζομαι, να τρώω υγιεινά, να είμαι αυθόρμητη.

Όταν άνοιξα το Hotel Ermou, τα πρώτα 1-2 χρόνια ξέρεις τι έλεγαν κάποιοι; Ότι η Άννα Βίσση τραγουδάει μόνο για τους γκέι κι αυτό ήταν για εκείνους κακό, ενώ για μένα ήταν μεγάλη επιτυχία. Οι γκέι για μένα είναι οι άνθρωποι που χαίρονται περισσότερο τη ζωή τους και εγώ γούσταρα».

«Δεν με πειράζει η ηλικία καθόλου. Θα με πειράξει πολύ αν η φωνή μου δεν "ακούει". Φωνή είναι, θα φθαρεί. Το θέμα είναι να έχεις φωνή και να μπορείς να τραγουδάς με έναν τρόπο που πάντα να συγκινεί τον κόσμο, που να αφοράς.

Εγώ πιστεύω ότι σήμερα ερμηνεύω καλύτερα. Πριν από 10-15-20 χρόνια είχα απλώς πιο "καθαρή" φωνή», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Άννα Βίσση.