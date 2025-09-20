QUIZ: Σου δίνουμε το γνωμικό, μπορείς να βρεις ποιος είπε τη φράση;

Γνωμικά, ρητά, παροιμίες, παραδοξολογίες. Φράσεις που ενδεχομένως να τις ακούμε και στην καθημερινότητά μας, ή έστω και μία φορά την έχουμε συναντήσει. Γνωρίζουμε όμως σε ποιον ανήκει, ποιος ήταν εκείνος που την είπε ή την έγραψε πρώτος. Το νέο QUIZ του Reader σας καλεί να βρείτε εκείνον στον οποίο ανήκει η συγκεκριμένη φράση!

Δείτε τα QUIZ του Reader

Ξέρεις καλύτερη Ιστορία από ένα παιδί Δημοτικού;

Κουίζ παλιού ελληνικού κινηματογράφου: Θυμάσαι ποιος έπαιζε τον Γκόρτσο;

Ξέρεις τι σημαίνουν οι άγνωστες λέξεις στα ποιήματα του Καββαδία;

The Κόπανοι το κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την κορυφαία cult ταινία;

Σου δίνουμε το soundtrack, μπορείς να βρεις το σήριαλ; - Για πολύ δυνατούς λύτες

Πόσο καλά ξέρεις το ελληνικό ροκ των '90s;

Θυμάσαι τους ξένους μπασκετμπολίστες στην Α1 των '90s;

Πόσο καλά ξέρεις τις διαφημίσεις της τηλεόρασης; (Μέρος Β')

Πόσο καλά ξέρεις τις διαφημίσεις της τηλεόρασης; (Μέρος Α')

Κουίζ για «παλιούς»: Πόσο καλά θυμάσαι την αργκό της στρατιωτικής θητείας;

Πόσο καλά θυμάσαι την ιστορία της Ελλάδας στο EuroBasket;

Θυμάσαι τις μακροβιότερες ελληνικές σειρές και εκπομπές;

Πόσο καλά γνωρίζεις τη γεωγραφία της Ελλάδας;

Ξέρεις πώς λέγονται καθημερινές λέξεις στα ελληνικά;

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες του Θανάση Βέγγου;

Ποιας ομάδας οι οπαδοί λένε αυτό το σύνθημα;

Κουίζ με Κόρατς και Σαπόρτα: Θυμάσαι ποιους ευρωπαϊκούς τίτλους κατέκτησαν οι ελληνικές ομάδες;

100 χρόνια Ολυμπιακός: Θυμάσαι τους ευρωπαϊκούς τίτλους της ομάδας;

Πόσο καλά γνωρίζεις τα πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας;

Πόσο καλά ξέρεις τις περιοχές και τις συνοικίες της Αθήνας;