Οι ταινίες τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, που προβάλλονται σήμερα, Παρασκευή 27/3, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.
Ελληνικές ταινίες σήμερα
- 17:00 ΕΡΤ3 Είμαι Αθώος (Υπόθεση Ντρέϊφους)
- 17:40 ΣΚΑΪ Ο Δήμος απ’ τα Τρίκαλα
- 20:15 ΕΡΤ1 Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο
- 21:00 ΣΚΑΪ Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης
- 21:00 ΑΝΤ1 Η κόμισσα της Κέρκυρας
Ελληνικές ταινίες Cosmote Cinema 3
- 06:10 Ο Μανωλιός στην Ευρώπη
- 07:40 Ζήτω η Τρέλλα
- 09:00 Η Κοροϊδάρα
- 10:35 Ο Πρωτάρης Μπάτσος και η Τροτέζα
- 12:20 Ο Ξεροκέφαλος
- 13:40 Ποιος Θανάσης;
- 15:10 Δίψα για Ζωή
- 17:00 Ένας Γαμπρός Πολλά Ελαφρύς
- 18:45 Ο Αγκαλίτσας
- 20:15 Ο Ποδόγυρος
- 22:00 Αλίμονο στους Νέους
- 23:35 Όταν οι Ρόδες Χορεύουν
- 01:05 Τα Κόκκινα Φανάρια
- 03:15 Straight Story
- 04:45 Ξύπνα Κορόιδο...
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.