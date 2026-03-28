Οι ταινίες τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, που προβάλλονται σήμερα, Σάββατο 28 Μαρτίου, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα

13:00 ΕΡΤ1 Ο Ουρανοκατέβατος

13:00 ERT World Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο

14:30 ΑΝΤ1 Καλώς ήρθε το δολλάριο

16:30 STAR Ο παράς και ο φουκαράς

17:45 ΣΚΑΪ Η Πολιτσμάνα

21:00 ALPHA Κάτι κουρασμένα παλικάρια

23:00 ΕΡΤ3 Κρέας

23:15 ALPHA Τροχονόμος Βαρβάρα

01:00 ERT World Ο Ουρανοκατέβατος

Ελληνικές ταινίες Cosmote Cinema 3

06:05 Το Αγόρι π' Αγαπώ

07:30 Κοντσέρτο για Πολυβόλα

09:15 Κάθε Κατεργάρης στον Πάγκο του

10:50 Μια του Κλέφτη

12:30 Δουλικό Αμέσου Δράσεως

14:00 Απόψε Τρώμε στης Ιοκάστης

15:25 Η Λίμνη των Πόθων

17:05 Τι 30, Τι 40, Τι 50

18:45 Η Μανούλα, το Μανούλι και ο Παίδαρος

20:25 Ένα Αγόρι Αλλιώτικο απ' τα Άλλα

22:00 Μαριχουάνα Στοπ

23:35 Τα 201 Καναρίνια

00:55 Στόχος των Εκτελεστών

02:30 Τρελλάδικο Πολυτελείας

05:15 Η Ώρα του Λύκου

QUIZ Ελληνικός κινηματογράφος

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες του Λάμπρου Κωνσταντάρα;

Πόσο καλά θυμάσαι τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο;

Πόσο καλά ξέρεις την ταινία Δεσποινίς Διευθυντής με την Τζένη Καρέζη;

Πόσο καλά ξέρεις τα τραγούδια του παλιού ελληνικού κινηματογράφου;

Μπορείς να βρεις ποια ταινία ήταν έγχρωμη και ποια χρωματίστηκε;

Μπορείς να βρεις την ταινία από την ατάκα;

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη;

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες και τις σειρές του Κώστα Βουτσά;

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες του Θανάση Βέγγου;

Πόσο καλά ξέρεις την ταινία «Κορίτσια για φίλημα»

Κουίζ παλιού ελληνικού κινηματογράφου: Θυμάσαι ποιος έπαιζε τον Γκόρτσο;

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες του Αλέκου Αλεξανδράκη;

Θυμάσαι τις μακροβιότερες ελληνικές σειρές και εκπομπές;