IRIS: Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου και για ποιους γίνεται υποχρεωτικό

Επεκτείνεται και στα νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ), πέρα από τις ατομικές επιχειρήσεις, η υποχρεωτική δυνατότητα αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS. Η υποχρέωση σε όλο το φάσμα των νομικών προσώπων αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2025 και οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία σε επαγγελματικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, μέσω της υπηρεσίας web banking ή με άμεση επικοινωνία με την τράπεζά τους.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει POS ή ePOS, απαιτείται αναβάθμιση του τερματικού ώστε να υποστηρίζει πληρωμές μέσω IRIS. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται από τον πάροχο της υπηρεσίας POS/ePOS.
Όπως έχει επισημάνει ξανά το Reader, η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση έως την 1η Νοεμβρίου 2025 συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 1.500 ευρώ. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αποκλειστικά οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μόνο B2B συναλλαγές (δηλαδή συναλλαγές αποκλειστικά με άλλες επιχειρήσεις/νομικά πρόσωπα).
IRIS: Πώς γίνονται οι συναλλαγές
Το IRIS Payments επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν πληρωμές από οποιαδήποτε τράπεζα προς οποιονδήποτε επαγγελματικό λογαριασμό, άμεσα, χωρίς χρέωση διατραπεζικών εξόδων και εντός λίγων δευτερολέπτων.
