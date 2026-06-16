Το μήνυμα νίκης του Τσίπρα, τα βαριά ονόματα στην Περιφέρεια και οι μεταγραφές της Καρυστιανού

Σήμερα ο Μητσοτάκης κάνει περιοδεία στην ανατολική Αττική, σε Βάρη και Βουλιαγμένη, με έμφαση σε παραδοτέα έργα και έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Όμως η Ν.Δ. θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις περιοδείες της σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων, καθώς αυτό που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις είναι ότι πηγαίνει αρκετά καλά στο λεκανοπέδιο και στις πρωτεύουσες νόμων, αλλά υστερεί όταν φεύγει κανείς από εκεί. Τις επόμενες μέρες και με άξονα τις ακαδημίες πολιτικών στελεχών που γίνονται -η επόμενη θα γίνει την Πέμπτη στο Αγρίνιο, θα βγουν κλιμάκια με βαριά ονόματα υπουργών που θα γυρίσουν όλους τους νόμους. Αυτή την εβδομάδα ο Κυρανάκης και ο Κικίλιας πηγαίνουν στην Αιτωλοακαρνανία, ο Πιερρακάκης στην Αχαΐα και ο Χρυσοχοΐδης στην Ηλεία.

Η σύσκεψη για τα ψηφοδέλτια

Full τις εκλογικές μηχανές έχουν βάλει και στο ΠΑΣΟΚ καθώς δεν πιστεύουν απολύτως τα όσα λέει ο Μητσοτάκης ότι θα πάει σε εκλογές την άνοιξη. Πέρα από τη χθεσινή περιοδεία του Ανδρουλάκη στο Ίλιον, χθες στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη έγινε και ευρεία σύσκεψη για τα κομματικά ψηφοδέλτια. Για παράδειγμα ο Παναγιώτης Δουδωνής κατευθύνεται στη Λέσβο, στην Κοζάνη θα είναι υποψήφια η Όλγα Μαρκογιαννάκη, στη Β' Θεσσαλονίκης ο Θανάσης Γλαβίνας κλπ. Το βασικό πρόβλημα του κόμματος βεβαίως δεν είναι η περιφέρεια, αλλά τα αστικά κέντρα και ειδικά η Αττική και η Α' Θεσσαλονίκης.

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Μήνυμα νίκης από τις πρώτες κάλπες

Αλλάζει το αφήγημα ο Αλέξης Τσίπρας ενόψει των εθνικών εκλογών και της δυναμικής που θέλει να αναπτύξει. Ετσι από εκεί που μιλούσε για νίκη τη δεύτερη Κυριακή, χθες από τη Νίκαια σε ένα κοινό που είχε από νέους, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, νοσηλευτές, παιδαγωγούς και καλλιτέχνες έδωσε το σήμα για νίκη από τις πρώτες κάλπες. Φαίνεται πως στην Αμαλίας επικεντρώνονται στο γεγονός πως κατάφεραν σε λίγες μόνο ημέρες από την ανακοίνωση του κόμματος να εδραιωθούν στη συνείδηση του κόσμου και τις δημοσκοπήσεις ως αξιωματική αντιπολίτευση, όπως λένε, και επομένως είναι εφικτός ο στόχος και της πρωτιάς.

Μετέωρος ο ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια στιγμή σήμερα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, για τη συνταγματική αναθεώρηση, ωστόσο όλοι γνωρίζουν πως το αβέβαιο μέλλον του κόμματος είναι σαν δαμόκλειος σπάθη. Απάντηση από την Αμαλίας δεν έχει πάρει η Κουμουνδούρου και όσο περνάει ο καιρός δεν φαίνεται να υπάρχουν ευχάριστα νέα. Η ΕΛ.Α.Σ όπως μαθαίνω θα συνεχίσει να αγνοεί τον ΣΥΡΙΖΑ μιας και κερδίζει έδαφος όσο απομακρύνεται από τους παλιούς συντρόφους. Τώρα μένει να δούμε πόσο ο Σωκρατης Φάμελλος θα κάνει τα στραβά μάτια απέναντι στο όχι του Αλέξη Τσίπρα.

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Οι μεταγραφές της Καρυστιανού

Μπορεί η Καρυστιανού να απορρίπτει σε όλα τα επίπεδα την προγραμματική συμφωνία με άλλα κόμματα και εν γένει τις συνεργασίες με γνωστά πολιτικά στελέχη, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο κόμμα της δεν καταφεύγουν και μεσαία στελέχη άλλων κομμάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο πρώην τομεάρχης ενέργειας της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο οποίος διατηρούσε για χρόνια φιλική σχέση με τον στενό συνεργάτη και εικονολήπτη της Καρυστιανού Σταύρο Σιουρδάκη. Ο γνωστός ενεργειακός επιθεωρητής που εμφανίζεται πολύ συχνά στα ΜΜΕ έχει αναλάβει τη σύνταξη και συγκρότηση του νέου ενεργειακού πρόγραμμα του κόμματος.