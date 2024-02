Το ότι υπήρξε χθες σχέδιο καθαίρεσης του Προέδρου Κασσελάκη δεν το αμφισβητεί κανείς. Το γιατί δεν προχώρησαν τα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου απαντάται από το ότι στη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν υπάρχει τίποτε που να διασφαλίζει ότι το κόμμα μπορεί να πάει συντεταγμένα στην κάλπη των ευρωεκλογών.

Κορυφαία στελέχη - όσα έχουν απομείνει - της αξιωματικής αντιπολίτευσης ομολογούν στις ιδιωτικές τους συνομιλίες πως στόχος στην παρούσα φάση είναι να κρατηθεί το κόμμα σε διψήφια ποσοστά, αφού δεν διαφαίνεται ρεαλιστικός στόχος η κατάκτηση της δεύτερης θέσης.

Το βέβαιο είναι πως πλέον στην Κουμουνδούρου διαβάζουν δημοσκοπήσεις και δεν γελάνε, όπως έκαναν στο πρόσφατο παρελθόν.

Μετανοημένος Πολάκης

Το καλύτερο είναι πως ο πολλά βαρύς Παύλος Πολάκης δήλωσε μετανιωμένος για τη στήριξη που παρείχε στον Στέφανο Κασσελάκη, αφού συνειδητοποίησε πλέον ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική να τα ξαναβρεί με τον Πρόεδρο του κόμματος.

Αλλά και ο Νίκος Παππάς ξέχασε τις αγκαλιές τη μέρα της νίκης και η Όλγα Γεροβασίλη μίλησε με τελείως απαξιωτικά λόγια για τον Κασσελάκη. Το ερώτημα είναι με τι στομάχι θα κατέβουν όλοι αυτοί στο Συνέδριο που ξεκινάει μεθαύριο.

Βέβαια, εκκρεμεί η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας όπου αναμένεται να δώσει τελικά το παρών ο Πρόεδρος. Κρατηθείτε γιατί θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα απόψε.

Τι θα κάνει ο Τσίπρας;

Και μέσα σε όλα αυτά, είναι αρκετοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι το γεγονός του Συνέδριου δεν θα είναι η ομιλία Κασσελάκη αλλά η ομιλία Τσίπρα.

Όσοι ονειρεύονται το σενάριο επανάκαμψης του πρώην Πρωθυπουργού πλανώνται πλάνην οικτράν και όπως εγώ πληροφορούμαι ο Αλέξης Τσίπρας θα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς στις επικείμενες ευρωεκλογές ώστε όλοι να σοβαρευτούν.

Too little, too late όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες. Σε λιγότερο από τέσσερις μήνες έρχονται οι κάλπες.

Απευθείας γραμμή Μητσοτάκη με Χρυσοχοΐδη

Απευθείας επικοινωνία είχαν από την περασμένη Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου και να επιτραπεί στους αγρότες να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας με τα τρακτέρ, αλλά και να μη μείνουν 3-4 μέρες στο κέντρο της πόλης παραλύοντας το σύμπαν.

Παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα, ο Χρυσοχοΐδης δεν τους είπε ποτέ ευθέως όχι για τα τρακτέρ, αλλά αντίθετα χρειάστηκε χρόνο, προκειμένου να σχεδιαστούν οι επιχειρησιακές λεπτομέρειες, για να είναι η κάθοδος όσο πιο αναίμακτη γίνεται για το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.

Ο Μητσοτάκης, πάντως, δύσκολα θα τους δει ξανά, καθώς αναχωρεί σήμερα για την Ινδία, όπου την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον ομόλογο του Ναρέντρα Μόντι.

Η κυβέρνηση… θέλει τους αγρότες

Αν δεν το καταλάβατε, πάντως, η κυβέρνηση κανένα πρόβλημα δεν έχει με την παρουσία των αγροτών στο Σύνταγμα.

Το είπε κομψά ο Βορίδης χθες το πρωί στον ΣΚΑΪ, το είπε και περισσότερο ευθέως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη του στο Star, όπου υπογράμμισε ότι οι εικόνες των τρακτέρ στην πιο κεντρική πλατεία της Αθήνας θα βοηθήσουν, όταν θα θέσει ζήτημα επαναδιαπραγμάτευσης της ΚΑΠ στις Βρυξέλλες, καθώς το θέμα σύντομα θα τεθεί και σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής. Με άλλα λόγια, οι εικόνες από το Σύνταγμα θα βοηθούν τον πρωθυπουργό να πει ότι και εμείς έχουμε θέμα, όπως οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί κ.ο.κ.

Η δύσκολη συνάντηση με τη Μέτσολα

Στα μέρη μας σήμερα θα βρίσκεται η Μαλτέζα πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Το ενδιαφέρον, κατά την άποψη μου, είναι ότι η φιλόδοξη Μαλτέζα που θα ήθελε μια δεύτερη θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο, θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη νωρίς, πριν ο Πρωθυπουργός αναχωρήσει για την Ινδία.

Μαθαίνω, όμως, ότι στο Μαξίμου δεν είναι και τόσο ζεστοί για την κ. Μέτσολα, για διάφορους λόγους: είδε το περίφημο ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο και, παρά το ότι ανήκει στο ΕΛΚ, δεν έκανε τίποτα, ενώ ένας Μαλτέζος ευρωβουλευτής από το κόμμα της το υπερψήφισε κιόλας. Με τέτοιους φίλους…

Το πλαίσιο λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Τις λεπτομέρειες τις ακούσατε και τις διαβάσατε χθες. Τη δουλειά την έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα ο αρμόδιος υφυπουργός που η αλήθεια είναι πως έχει πάνω του τα πιο μεγάλα και σύνθετα project όπως αυτό του εμβολιασμού για το οποίο παρότι δεν είναι πολύ καιρό στο υπουργείο φρόντισε να βρεί τα 60 εκατομμύρια για να υλοποιηθεί.

Ας ελπίσουμε ότι ο στόχος θα επιτευχθεί για τη μείωση του χρόνου αναμονής στα χειρουργεία, κάτι που μας ταλαιπωρεί εδώ και πολλές δεκαετίες.

