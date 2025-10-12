Οι υπερήφανες Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη

Ας παραδεχτούμε ότι η ελληνική τηλεόραση, δεν περνάει και την καλύτερη φάση της αυτή τη περίοδο. Από τη μία ο topless Μπαλάσκας και από την άλλη οι σειρές εποχής που κούρασαν και σε κάνουν να προτιμήσεις κάποιο κανάλι με τηλεμάρκετινγκ. Όμως αυτό δεν ισχύει με τις Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη και για το εκπληκτικό Παιδί της ΕΡΤ, το οποίο μέχρι στιγμή είναι η καλύτερη σειρά της σεζόν.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης πριν 20 χρόνια σημάδεψε την ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης με το Παρά Πέντε. Και τώρα, με τις Σέρρες κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα, αυτή τη φορά με άλλο τρόπο και με διαφορετικό αποτύπωμα.

Οι Σέρρες είναι ο ορισμός μιας comfort σειράς με κοινωνικά μηνύματα που είχε ανάγκη η ελληνική τηλεόραση.

Σε ένα τηλεοπτικό περιβάλλον που το ΕΣΡ κόβει γκέι φιλιά, ο Γιώργος Καπουτζίδης ανοίγει τον δρόμο στην ΛΟΑΤΚΙ ορατότητα. Στις Σέρρες βλέπουμε την πιο ώριμη στιγμή του ως σεναριογράφος. Βλέπουμε γκέι χαρακτήρες που δεν μοιάζουν σαν να τους έχει γράψει ο Σεφερλής, βλέπουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα και τη ματαιοδοξία των influencers, την θλίψη που είναι το dating στις μέρες μας και φυσικά, βλέπουμε την MVP της σεζόν που είναι η θεία Σταματίνα.

Η θεία Σταματίνα (Γιούλη Τσαγκαράκη) τολμώ να πω πως κλέβει την παράσταση, είναι απολαυστική πάρα το καρικατουρέ του χαρακτήρα της (που δεν μας πειράζει καθόλου) και δίνει ίσως την καλύτερη απάντηση στους ομοφοβικούς. Πολύ απλά, τους βρέχει με το λάστιχο!

Η σημασία της θείας Σταματίνας ως χαρακτήρα έγκειται στο ότι στερεοτυπικά, δεν είχε κανένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο μια τέτοια. Στις Σέρρες, αν μια μεσήλικη θεία άκουγε ότι ο ανιψιός της ήταν γκέι, το πιο πιθανό που θα έκανε θα ήταν να τον πάει στον παπά για εξορκισμό. Αλλά αυτή είναι η παγίδα του στερεοτύπου, στην οποία πέφτουμε όλοι ξανά και ξανά, άθελά μας.

Ακόμη και αν στην πραγματικότητα, η θεία Σταματίνα ως χαρακτήρας είναι η εξαίρεση στον κανόνα, ο Καπουτζίδης την έχει γράψει με τόση τρυφερότητα και χιούμορ, που την κάνει απλά αξέχαστη. Και σε κάνει να πιστέψεις πως υπάρχει κάπου εκεί έξω. Είτε αυτή η πόλη λέγεται Σέρρες, είτε Κορωπί.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, μας παρέδωσε με τις Σέρρες του, ένα τόσο προσωπικό κομμάτι των βιωμάτων του και μας βοηθά να καταλάβουμε πως αν είσαι γκει άντρας, από τις Σέρρες, όπως και να το κάνουμε είναι σαν να ζεις τη ζωή στο hardmode. Και ο Γιώργος Καπουτζίδης, πλέον, πιο απελευθερωμένος και ώριμος από ποτέ, κάνει την ελληνική τηλεόραση λιγότερο ανυπόφορη.