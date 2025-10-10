QUIZ: Θυμάσαι ποια κόμματα προέκυψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και όλες τις διασπάσεις της Αριστεράς;

Η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ έφερε το άλλοτε κυβερνητικό κόμμα αλλά και συνολικά τον χώρο της Αριστεράς, μπροστά σε μία νέα διάσπαση. Μόνο τα τελευταία χρόνια από τη μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δημιουργηθεί αρκετά νέα κόμματα, ορισμένα εκ των οποίων έγιναν κοινοβουλευτικά.

Οι διασπάσεις, βέβαια, δεν είναι κάτι νέο στην Ιστορία της Αριστεράς. Παρότι τα χρόνια που ακολούθησαν από τη μεγάλη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968 και τη δημιουργία της Ανανεωτικής Αριστεράς και του ΚΚΕ Εσωτερικού, ήταν «ήρεμα» σε ό,τι έχει να κάνει με την ενότητα των κομμάτων, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και έπειτα οι διασπάσεις έχουν αυξηθεί, όπως και οι συνεργασίες που έχουν δημιουργηθεί.

Στο QUIZ που ακολουθεί καλείστε να θυμηθείτε τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν και τα κόμματα που προέκυψαν, από τις διασπάσεις των τελευταίων χρόνων...

