Τουρκία - Πολωνία LIVE: Ο αγώνας που βγάζει αντίπαλο της Εθνικής στους «4» του Eurobasket

Η Τουρκία απέναντι στην Πολωνία για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025. Το παιχνίδι στη Ρίγα αρχίζει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα από το Gazzetta.

​

Ο νικητής της συνάντησης θα αντιμετωπίσει την Εθνική μας στους «4», σε περίπτωση πρόκρισης της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη επί των Λιθουανών, το βράδυ της ίδιας ημέρας (09/09).

Τα αποτελέσματα των «16»

Λιθουανία - Λετονία 88-79

Τουρκία - Σουηδία 85-79

Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

Σερβία - Φινλανδία 86-92

Ελλάδα - Ισραήλ 84-79

Πολωνία - Βοσνία 80-72

Ιταλία - Σλοβενία 77-84

Γαλλία - Γεωργία 70-80

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Τουρκία - Πολωνία ( 17:00 )

Λιθουανία - Ελλάδα (21:00 )

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (17:00, 21:00)

Φινλανδία - Γεωργία 17:00

Γερμανία - Σλοβενία 21:00

EUROBASKET - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

73. Νικητής 69 - Νικητής 70 Novasports Start - ΕΡΤ1

74. Νικητής 71 - Νικητής 72 Novasports Start - ΕΡΤ1

EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00, Μικρός τελικός: Ηττημένος 73 - Ηττημένος 74 Novasports Start - ΕΡΤ1

21:00, Τελικός: Νικητής 73 - Νικητής 74 Novasports Start - ΕΡΤ1

* Οι νικητές από τα ζευγάρια της Τρίτης θα συνθέσουν τον πρώτο ημιτελικό, ενώ στον δεύτερο θα παίξουν οι νικητές από τα ματς της Τετάρτης