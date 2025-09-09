Τουρκία - Πολωνία LIVE: Ο αγώνας που βγάζει αντίπαλο της Εθνικής στους «4» του Eurobasket

Η Τουρκία απέναντι στην Πολωνία για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025. Το παιχνίδι στη Ρίγα αρχίζει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα από το Gazzetta.
Ο νικητής της συνάντησης θα αντιμετωπίσει την Εθνική μας στους «4», σε περίπτωση πρόκρισης της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη επί των Λιθουανών, το βράδυ της ίδιας ημέρας (09/09).
Τα αποτελέσματα των «16»
Λιθουανία - Λετονία 88-79
Τουρκία - Σουηδία 85-79
Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
Σερβία - Φινλανδία 86-92
Ελλάδα - Ισραήλ 84-79
Πολωνία - Βοσνία 80-72
Ιταλία - Σλοβενία 77-84
Γαλλία - Γεωργία 70-80
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
Τουρκία - Πολωνία (17:00)
Λιθουανία - Ελλάδα (21:00)
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (17:00, 21:00)
Φινλανδία - Γεωργία 17:00
Γερμανία - Σλοβενία 21:00
EUROBASKET - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
73. Νικητής 69 - Νικητής 70 Novasports Start - ΕΡΤ1
74. Νικητής 71 - Νικητής 72 Novasports Start - ΕΡΤ1
EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
17:00, Μικρός τελικός: Ηττημένος 73 - Ηττημένος 74 Novasports Start - ΕΡΤ1
21:00, Τελικός: Νικητής 73 - Νικητής 74 Novasports Start - ΕΡΤ1
* Οι νικητές από τα ζευγάρια της Τρίτης θα συνθέσουν τον πρώτο ημιτελικό, ενώ στον δεύτερο θα παίξουν οι νικητές από τα ματς της Τετάρτης
