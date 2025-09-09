Τουρκία - Πολωνία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Τουρκία αντιμετωπίζει την Πολωνία σήμερα (09/09) στο πρώτο ματς της προημιτελικής φάσης του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start. και την ΕΡΤ1 και live από το Reader.gr.
Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Εθνική μας ομάδα στα ημιτελικά, σε περίπτωση βέβαια που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικρατήσει της Λιθουανίας το βράδυ της Τρίτης (09/09 - 21:00).
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι το μεγάλο φαβορί της συνάντησης για να πάρει το εισιτήριο για τους «4» της διοργάνωσης.
Τα αποτελέσματα των «16»
Λιθουανία - Λετονία 88-79
Τουρκία - Σουηδία 85-79
Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
Σερβία - Φινλανδία 86-92
Ελλάδα - Ισραήλ 84-79
Πολωνία - Βοσνία 80-72
Ιταλία - Σλοβενία 77-84
Γαλλία - Γεωργία 70-80
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
Τουρκία - Πολωνία (17:00)
Λιθουανία - Ελλάδα (21:00)
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (17:00, 21:00)
Φινλανδία - Γεωργία 17:00
Γερμανία - Σλοβενία 21:00
EUROBASKET - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
73. Νικητής 69 - Νικητής 70 Novasports Start - ΕΡΤ1
74. Νικητής 71 - Νικητής 72 Novasports Start - ΕΡΤ1
EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
17:00, Μικρός τελικός: Ηττημένος 73 - Ηττημένος 74 Novasports Start - ΕΡΤ1
21:00, Τελικός: Νικητής 73 - Νικητής 74 Novasports Start - ΕΡΤ1
* Οι νικητές από τα ζευγάρια της Τρίτης θα συνθέσουν τον πρώτο ημιτελικό, ενώ στον δεύτερο θα παίξουν οι νικητές από τα ματς της Τετάρτης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.