Τι γίνεται όταν το ψέμα που έχεις χτίσει, το βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου; Ο Ντίνος Ηλιόπουλος είχε εφεύρει τον... φίλο του τον Λευτεράκη, όταν όμως τον είδε «φάντη μπαστούνι» στο σπίτι του, κόντεψε να τρελαθεί.

Δες ΕΔΩ το κουίζ με τις ταινίες του Θανάση Βέγγου

Η ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» είναι από τις κλασικές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, και το νέο QUIZ του Reader σας καλεί να τεστάρετε πόσο καλά τη θυμάστε...

QUIZ: «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης»

