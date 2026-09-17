Η υπουργός που άδειασε τον Μαρινάκη, οι ζυμώσεις εν μέσω γκρίνιας στην ΕΛΑΣ και η πίεση στη Λατινοπούλου

Η χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου για την έκρηξη των τιμών ενέργειας προφανώς και ήταν προς αξιολόγηση των δεδομένων, όμως αυτά τα δεδομένα δείχνουν και τις επιλογές που έχει η κυβέρνηση. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν και λογικά στο τέλος του μήνα, καθώς τότε ολοκληρώνεται και το πλαίσιο επιδότησης που ισχύει σε αυτή τη φάση για την αντλία, ενώ η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Επίσης πρέπει να έχει γυρίσει και ο Μητσοτάκης από την Αμερική, κρατήστε το αυτό.

Νεύρα, πολλά νεύρα

Στη ΝΔ πάντως τα νεύρα είναι τεντωμένα και φαίνεται ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές οι κατά τόπους ανταγωνισμοί ζεσταίνονται. Για παράδειγμα στον βόρειο τομέα η πρώτη που έσπευσε να αδειάσει την ιδέα του Παύλου Μαρινακη για την αναμόρφωση του επιδόματος ανεργίας ήταν η Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως δεν είναι μόνο υπουργός Εργασίας, αλλά και ανθυποψήφια του Μαρινάκη στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ένας έτερος τοπικός ανταγωνιστής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Δημήτρης Καιρίδης που χτες υπογράμμισε ότι η σχετική συζήτηση που άνοιξε είναι αχρείαστη. Αγαπιούνται…

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Η ανησυχία για τον Κασιδιάρη

Η δυναμική επανεμφάνιση του Κασιδιάρη στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί και σε πολλούς διαφορετικές ανησυχίες. Στο κυβερνητικό επιτελείο δεν παίρνουν αψήφιστα την περίπτωσή του, όχι τόσο γιατί εκτιμούν ότι θα τους κόψει ψήφους, αλλά γιατί ο Κασιδιάρης είναι ο μόνος που έχει τη δυναμική να εμφανίσει ψηφοφόρους στην κάλπη που, υπό άλλες συνθήκες, μπορεί να απείχαν. Θυμίζω ότι κάτι τέτοιο λεγόταν και για την Καρυστιανού, όταν εμφανίστηκε, πλέον όμως κανείς δεν ποντάρει σε αυτήν.

Με το πέρασμα που έχει ο Κασιδιάρης στις νεαρότερες ηλικίες, έμπειροι εκλογικοί αναλυτές θεωρούν ότι εφόσον περάσει από την κρίση του Αρείου Πάγου, τότε μπορεί να ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα και είναι δεδομένο ότι στη Ν.Δ. δεν θέλουν την υψηλή συμμετοχή, γιατί αυτό ανεβάζει τον πήχη της αυτοδυναμίας.

Οι αποφάσεις της Λατινοπούλου

Αυτή που επίσης προσπαθεί να κρατήσει τον κόσμο της είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Είναι δεδομένο ότι κάποιοι πιο νεαρής ηλικίας γλυκοκοιτούν τον Κασιδιάρη, ενώ οι μεγαλύτερης ηλικίας δυνητικοί ψηφοφόροι της θα μπορούσαν με την ίδια ευκολία να ψηφίσουν και το κόμμα Σαμαρά. Άλλωστε μερίδα του οργανωτικού της μηχανισμού έχει αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό. Η ίδια προσπαθεί με υψηλούς τόνους και πόλωση να συγκρατήσει το ακροατήριο της, όπως έκανε χθες που επιτέθηκε στον Κυριάκο Βελόπουλο λέγοντας ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κυβερνητικός εταίρος του Μητσοτάκη, αποκαλώντας τον μάλιστα δεύτερο Πίνατ.

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Τα παραδοσιακά τηλεφωνήματα

Μπορεί στο παρελθόν να ήταν πιο έντονα τα τηλεφωνήματα από τα γραφεία των πολιτικών για ευχές αλλά καποιοι συνεχίζουν να τηρούν τα… έθιμα. Η Θεοδώρα Τζάκρη μπορεί ακόμη να μην έχει ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ αλλά μαθαίνω πως συνεχίζει ενεργά να δείχνει ότι είναι παρούσα για τις επόμενες εκλογές. Ετσι από το πολιτικό της γραφείο σπεύδουν να ευχηθούν για τις γιορτές του Σεπτεμβρίου, δείχνοντας πως είναι ακόμη «ζωντανή στη σκηνή».

Ζυμώσεις εν μέσω γκρίνιας

Ο Αλέξης Τσίπρας δυσαρέστησε αρκετούς ανεξάρτητους βουλευτές που περιμένουν το σήμα για να ενταχθούν στο κόμμα του. Μπορεί να μην περιμένουν θέσεις με προνόμια ωστόσο και η απλή εγγραφή ως μέλος δεν είναι ικανοποιητική. Ετσι έχει ξεκινήσει η επιχείρηση κατευνασμού από την Αμαλιας αλλά και τα ξεχωριστά τηλεφωνήματα ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή. Βέβαια αυτό δεν αφορά τον πρώην πρωθυπουργό αλλά τους ανθρώπους ειδικών αποστολών.