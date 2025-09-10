Γερμανία - Σλοβενία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Γερμανία απέναντι στη Σλοβενία σήμερα (10/09) για την προημιτελική φάση του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start και την ΕΡΤ1 και live από το Reader.gr.

Οι Γερμανοί, των Σρέντερ και Βάγκνερ, απέκλεισαν στους «16» τους Πορτογάλους και θα βρουν απέναντί τους, την ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς, που πέρασε το εμπόδιο της Ιταλίας.

Τα αποτελέσματα των «16»

Λιθουανία - Λετονία 88-79

Τουρκία - Σουηδία 85-79

Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

Σερβία - Φινλανδία 86-92

Ελλάδα - Ισραήλ 84-79

Πολωνία - Βοσνία 80-72

Ιταλία - Σλοβενία 77-84

Γαλλία - Γεωργία 70-80

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Τουρκία - Πολωνία ( 17:00 )

Λιθουανία - Ελλάδα (21:00 )

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (17:00, 21:00)

Φινλανδία - Γεωργία 17:00

Γερμανία - Σλοβενία 21:00

EUROBASKET - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

73. Νικητής 69 - Νικητής 70 Novasports Start - ΕΡΤ1

74. Νικητής 71 - Νικητής 72 Novasports Start - ΕΡΤ1

EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00, Μικρός τελικός: Ηττημένος 73 - Ηττημένος 74 Novasports Start - ΕΡΤ1

21:00, Τελικός: Νικητής 73 - Νικητής 74 Novasports Start - ΕΡΤ1

* Οι νικητές από τα ζευγάρια της Τρίτης θα συνθέσουν τον πρώτο ημιτελικό, ενώ στον δεύτερο θα παίξουν οι νικητές από τα ματς της Τετάρτης