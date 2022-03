Πόλεμος στην Ουκρανία: Ολες οι εξελίξεις στην πέμπτη μέρα του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας

Η Ρωσία ανακοίνωσε την εισβολή στην Ουκρανία με πρόσχημα την προστασία που ζήτησαν οι περιοχές στο Ντονμπάς με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να κάνει λόγο για επιχείρηση με στόχο να «προστατεύσει τους ανθρώπους που έχουν υποστεί εκφοβισμό και γενοκτονία από το καθεστώς του Κιέβου». Σε κατάσταση πολέμου έχει κηρύξει όλη τη χώρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έχει επιβάλει τον στρατιωτικό νόμο και έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας τον εναέριο χώρο για τα αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας.

23:50 Λευκός Οίκος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης των ρωσικών πτήσεων στον αμερικανικό εναέριο χώρο

23:35 Περιορισμοί από το Facebook σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Επίσης, τις τελευταίες 48 ώρες, και ενώ μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Μeta απενεργοποίησε 40 ψεύτικους λογαριασμούς

23:25 Η ΕΕ πυροβολεί τα πόδια της με την επιβολή κυρώσεων, είπε ο Ρώσος πρέσβης στην Κύπρο

23:18 Ο Λευκός Οίκος θεωρεί πως το μέγεθος του αντίκτυπου στην αμερικανική οικονομία θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του πολέμου. Συγκεκριμένα, η οικονομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου Σεσίλια Ρόουζ δήλωσε ότι ο μεγαλύτερος οικονομικός κίνδυνος στις ΗΠΑ από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι οι υψηλότερες τιμές καυσίμων και το μέγεθος του αντίκτυπου θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του πολέμου.

23:12 Gazprom: Νέα συμφωνία με την Κίνα για το φυσικό αέριο μέσω Μογγολίας

23:00 Πόσο ρεαλιστική είναι η απειλή, οι πύραυλοι Topol-M και οι 6.000 πυρηνικές κεφαλές. Διαβάστε ανάλυση του Reader εδώ

22:44 Οι Αμερικανοί δεν πρέπει να ανησυχούν για πυρηνικό πόλεμo, λέει ο Μπάιντεν. Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ έρχονται μία μέρα αφότου ο Ρώσος ομόλογός του διέταξε τη στρατιωτική διοίκησή του να θέσει σε συναγερμό τις ρωσικές δυνάμεις αποτροπής, μια αναφορά στις μονάδες που περιλαμβάνουν τα πυρηνικά όπλα

22:34 Τζένιφερ Ψάκι: Η Ρωσία δεν απειλήθηκε ποτέ από το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία

22:32 Η Ουγγαρία δεν θέλει να εμπλακεί στον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας και γι’ αυτό φρενάρει τη μεταφορά όπλων από τα εδάφη της

22:30 Στο στόχαστρο 26 Ρώσοι ολιγάρχες και κυβερνητικά στελέχη. Η σημερινή απόφαση συμπληρώνει τις κυρώσεις που ανακοίνωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 27 Φεβρουαρίου

22:20 Πλήρης αμνηστία και 5 εκατ. ρούβλια σε όποιον Ρώσο στρατιώτη παραδοθεί. «Ρώσε στρατιώτη! Σε έφεραν στη γη μας για να σκοτώσεις και να πεθάνεις. Μην ακολουθείς εγκληματικές εντολές»

22:12 Οκτώ χώρες λένε «ναι» στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

22:10 Τι ζητούν Ρωσία και Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων - Νέο ραντεβού στα σύνορα με την Πολωνία

22:05: Η εκδήλωση του Gala Όπερας που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 3 Μαρτίου, ακυρώνεται, όπως και η μετάδοση της παράστασης «Η Λίμνη των Κύκνων», στο πλαίσιο του κύκλου The Bolshoi Ballet Live from Moscow, την Κυριακή 6 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / Megaron – The Athens Concert Hall.

22:02: Στρατιωτική ανάλυση: Γιατί ο Πούτιν κάνει «παρέλαση» και πόσο θα αντέξει τελικά το Κίεβο (Διαβάστε εδώ το σχετικό ρεπορτάζ)

21:57: Οι ΗΠΑ απελαύνουν Ρώσους διπλωμάτες από τον ΟΗΕ

21:51: Πάνω από 500.000 Ουκρανοί ζητούν άσυλο σε γειτονικές χώρες μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία

21:47: Ισχυρή και αποφασιστική η αντίσταση των Ουκρανών, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, τονίζοντας ότι όμως ότι οι Ρώσοι χτυπούν το Κίεβο και στέλνουν τις δυνάμεις τους εκεί.

21:46: Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει τον Πούτιν για χρήση βομβών διασπορά

21:43: Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν περίμενε να έλθουν έτσι τα πράγματα. Έχασε τη μάχη της επικοινωνίας, βρήκε ενωμένη την Ευρώπη και αντιμετωπίζει ισχυρή αντίσταση στην Ουκρανία. Αυτά δήλωσε σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Ιβ Λεντριάν.

21:38: Σύμφωνα με το Spectator Index, η Μόσχα λέει πως οι χώρες που στέλνουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία θα θεωρούνται υπεύθυνες αν ο εξοπλισμός χρησιμοποιηθεί εναντίον των ρωσικών δυνάμεων!

21:33: Αεροπορική επιδρομή στη Μαριούπολη. Επεσε το ρεύμα

21:29: O Ουκρανός υπουργός Άμυνας απευθυνόμενος στους Ρώσους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία είπε ότι θα έχουν πλήρη αμνηστία και χρηματική αποζημίωση αν εθελοντικά παραδώσουν τα όπλα τους. «Όσοι από εσάς δεν θέλετε να γίνετε δολοφόνοι και να πεθάνετε, μπορείτε να σώσετε τους εαυτούς σας» ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

21:23: Η Τουρκία απαγόρευσε τη διέλευση του Βοσπόρου και των Στενών των Δαρδανελίων σε όλα τα πολεμικά πλοία «είτε συνορεύουν είτε όχι με τη Μαύρη Θάλασσα», ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

21:15 «Υπάρχει σχέδιο εκκένωσης των Ελλήνων στη Μαριούπολη» λέει εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ

20:45: Shell: Αποχωρεί από τις κοινοπραξίες της με την Gazprom και τον αγωγό North Stream2 (Διαβάστε το θέμα εδώ)

20:39: Εκτακτη τηλεδιάσκεψη Μπάιντεν με τους ηγέτες της Ευρώπης. Νέα τηλεδιάσκεψη για το ρωσό-ουκρανικό θέμα είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν με τους ηγέτες της Ευρώπης, την Κομισιόν, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αλλά και τον Ιάπωνα πρωθυπουργό.

20:36: Η εμφάνιση του χάρτη του CBS, στον οποίο η περιοχή των Στενών και της Κωνσταντινούπολης αποτυπωνόταν με πορτοκαλί χρώμα, το χρώμα δηλαδή της ελληνικής επικράτειας, εξόργισε τους Τούρκους. (Διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ εδώ)

20:30: «Το επείγον δεν είναι να φέρουμε την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να βγάλουμε τη Ρωσία από την Ουκρανία», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το Κίεβο «σίγουρα είχε μια τάση να ενσωματώσει την ΕΕ αργότερα».

20:27: Η Τουρκία εφαρμόζει τη Συνθήκη του Μοντρέ. Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσει τα Στενά του Βοσπόρου, κάτι που ξεκαθάρισε με δηλώσεις του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

20:22 Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας: Ειρήνη και καταλλαγή στην πολύπαθη Ουκρανία

20:16: «Η ρωσική πλευρά, δυστυχώς, έχει ακόμη μια πολύ προκατειλημμένη αντίληψη για τις καταστροφικές διεργασίες που έχει δρομολογήσει», δήλωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντόλιακ.

20:10 Η Βρετανία ανακοίνωσε νέες οικονομικές κυρώσεις σε ρωσικές εταιρείες και τράπεζες. Η νομοθεσία που θα υιοθετήσει η βρετανική κυβέρνηση θα απαγορεύσει στο ρωσικό κράτος να αντλεί χρέος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι ρωσικές εταιρείες -πάνω από 3 εκατομμύρια συνολικά- δεν θα έχουν πρόσβαση στις βρετανικές κεφαλαιαγορές

20:00: Αποκλιμάκωση ζητεί ο Λευκός Οίκος. «Έχουμε δει αυτό το μοτίβο από τον Πρόεδρο Πούτιν κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών και ακόμη και πριν από τότε. Κατασκευάζει απειλές για να δικαιολογήσει μια δικιά του μεγαλύτερη επιθετική ενέργεια», δήλωσε στο MSNBC, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι.

19:54: Σε 48 ώρες η νέα συνάντηση Ρωσίας με Ουκρανία για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν στις 2 Μαρτίου

19:49: FIFA και UEFA απέκλεισαν όλες τις ρωσικές ομάδες από τις διοργανώσεις

19:41 Σε 2-3 ημέρες ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες

19:30 Κιμ Γιονγκ Ουν: Κατηγορεί τις ΗΠΑ και τη Δύση για τη ρωσική εισβολή

19:20: Αξιωματούχος αμερικανικού Πενταγώνου: Όσο η Μόσχα αδυνατεί να ελέγξει το Κίεβο τόσο πιο βίαιη θα γίνεται η αντίδρασή της

19:14: Κάτοικος Οδησσού: «Ακούγονται εκρήξεις αλλά προς το παρόν η κατάσταση είναι ήρεμη».

19:07: Για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις του πολέμου που κήρυξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης. «Τα πράγματα δεν πήγαν, όπως ήθελε ο Πούτιν», ανέφερε στο MEGA.

19:01: Κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια μπροστά στους νεκρούς και τους πρόσφυγες, δήλωσε ο Γάλλος πρέσβης ενώ τόνισε πως η Γαλλία και η Ευρώπη είναι στο πλευρό του ουκρανικού λαού.

18:56: Οι Βρετανοί μπλοκάρουν τα ρωσικά πλοία

18:51: Πήρε απόφαση η Ευρωλίγκα: Αναβολή για ένα μήνα στους αγώνες των ρωσικών ομάδων και μετά αποβολή (Δείτε εδώ την απόφαση)

18:45: Μακρόν: Κατέθεσε αίτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για παύση των εχθροπραξιών

18:38: Μπορεί οι διαπραγματεύσεις να έληξαν προς ώρας, όμως οι σειρήνες του πολέμου ηχούν ξανά στο Κίεβο

18:33: Μετά τον Μιχαήλ Φρίντμαν, έναν από τους πλουσιότερους άνδρες της Ρωσίας που χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «τραγωδία» και ζήτησε να σταματήσει η «αιματοχυσία», ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας Evening Standard του Λονδίνου, ρωσικής καταγωγής μεγιστάνας Αλεξάντερ Λεμπέντεφ έκανε έκκληση στον Πούτιν να βάλει τέλος στην εισβολή στην Ουκρανία. Και ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ο κάποτε πλουσιότερος άνθρωπος της Ρωσίας προτού έρθει σε σύγκρουση με το Κρεμλίνο, δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή (25/2) ότι μόνο η επανάσταση μπορεί να ανατρέψει τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

18:28: Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης Ουκρανίας και Ρωσίας (Διαβάστε σχετικό ρεπορτάζ εδώ)

18:20: Δύο μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 με αμυντικό υλικό αναχώρησαν για την Πολωνία.

18:15: Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε μερικούς μήνες, αλλά η Ουκρανία είναι μέρος του «οίκου της Ευρώπης» στον οποίο είναι ευπρόσδεκτη, δήλωσε τη Δευτέρα η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

18:09: 250.000 άνθρωποι παρέλασαν στους δρόμους της Κολωνίας στη Γερμανία τη Δευτέρα, όπου η παραδοσιακή παρέλαση του Καρναβαλιού μετατράπηκε σε κινητοποίηση ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ειρηνευτική διαμαρτυρία οργανώθηκε ως αντικατάσταση της συνηθισμένης παρέλασης, το αποκορύφωμα του πιο διάσημου Καρναβαλιού της Γερμανίας, το οποίο είχε ακυρωθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

18:03: Ο Ζελένσκι υπέγραψε αίτηση να ενταχθεί η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ενωση. (Διαβάστε σχετικό δημοσίευμα εδώ)

18:00: Η oυκρανική κυβέρνηση κάλεσε την Interpol να αποπέμψει τη Ρωσία από τις τάξεις της, λόγω της παραβίασης βασικών αρχών του διεθνούς οργανισμού για την καταπολέμηση του εγκλήματος, μετέδωσε το πρακτορείο Unian.

17:57: Ναυτικό Ουκρανίας: Ζωντανοί και καλά οι στρατιώτες του νησιού του Φιδιού

17:54: Εμπάργκο της Ελλάδας σε καλλιτέχνες και πολιτιστικούς οργανισμούς από τη Ρωσία

17:50: «Η ρωσική στρατιωτική εκστρατεία γίνεται όλο και πιο βάναυση και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντεπιτίθενται με θάρρος. Το Κίεβο αντιστέκεται, η Μαριούπολη αντιστέκεται, το Χάρκοβο αντιστέκεται», δήλωσε ο Ζοζέφ Μπορέλ μετά τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ μέσω τηλεδιάσκεψης.

17:45: Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν Μακρόν και Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι τέσσερις όροι είναι οι εξής:

Αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία

Αποστρατιωτικοποίηση του ουκρανικού κράτους

Αποναζιστικοποίηση του ουκρανικού κράτους

Διασφάλιση ουδέτερου καθεστώτος της Ουκρανίας

17:42: Οι ολιγάρχες Mikhail Fridman και Oleg Deripaska στέλνουν ηχηρό «μήνυμα» στον Πούτιν (Διαβάστε το δημοσίευμα εδώ)

17:37: Ουκρανός πρέσβης στον ΟΗΕ: Ο Πούτιν αποτελεί μία απειλή, ίσως μεγαλύτερη, από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

17:34: Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ άνοιξε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της ρωσικής εισβολής.

17:31: Πόλεμος στην Ουκρανία: Ποιος είναι ο άνθρωπος με το καπέλο που κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

17:28: Συγκέντρωση χρημάτων και τροφίμων για τους πληγέντες στην Ουκρανία από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

17:23: Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ταεκβοντό πήρε πίσω την τιμητική μαύρη ζώνη που είχε απονείμει στον Βλαντίμιρ Πούτιν

17:19: Βρετανικό υπουργείο Άμυνας: Ο χάρτης των πολεμικών επιχειρήσεων. Τις τελευταίες κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία δείχνει χάρτης που παρουσιάζει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

The unprovoked and illegal invasion of Ukraine is continuing. See below for an update from Defence Intelligence.#StandWithUkraine pic.twitter.com/jl3zz8MXI4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 28, 2022

17:16: Με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε ο Εμανουέλ Μακρόν και του ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός. Όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο Ελιζέ, ο Ρώσος πρόεδρος έχει δεσμευτεί να προστατεύσει τους αμάχους. Ο κ. Πούτιν δήλωσε ανοιχτός σε συνομιλίες.

17:14: Ιερώνυμος σε Ουκρανό πρέσβη: Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή τη φρίκη. «Εύχομαι στον Ουκρανό πρέσβη να σταματήσει αυτός ο πόλεμος τώρα και προσεύχομαι για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων. Πρέπει να μπει τέλος σε αυτή τη φρίκη», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος.

17:10: Ρωσία: Συνελήφθη στη Μόσχα ο γνωστός ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Λεβ Πονομαριόφ. Έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των «ξένων πρακτόρων» του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο ίδιος ανέφερε την σύλληψή τoυ στην εφημερίδα Novaya Gazeta. Όπως είπε, τον συνέλαβαν στο μετρό, στην στάση «Ριαζάνσκι προσπεκτ», και του κοινοποίησαν ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, χωρίς να του διευκρινίσουν με βάση ποιο άρθρο του συντάγματος εκδόθηκε το ένταλμα.

17:07: Η Ουάσινγκτον συνιστά στους Αμερικανούς να φύγουν «αμέσως» από τη Ρωσία: Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέστησαν σήμερα στους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν «αμέσως» τη Ρωσία έπειτα από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τη Ρωσία αμέσως μέσω των επιλογών εμπορικών ταξιδιών που είναι ακόμα διαθέσιμες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, το οποίο είχε ήδη συστήσει στους Αμερικανούς πολίτες να μην μεταβούν εκεί.

17:04: Η Ελβετία υιοθετεί τις κυρώσεις της ΕΕ στην Ρωσία. «Υπό το φως της συνεχιζόμενης ρωσικής στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έλαβε στις 28 Φεβρουαρίου την απόφαση να υιοθετήσει τα πακέτα κυρώσεων που επιβλήθηκαν από την ΕΕ στις 23 και 25 Φεβρουαρίου» ανέφερε η Ελβετία σε μια ιστορική απόφαση που σπάσει την ουδετερότητα δεκαετιών.

17:01: Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές στο Χάρκοβο

16:57: Εκτακτη μεταφορά του προξενείου και των δημοσιογράφων από τη Μαριούπολη. Βίντεο του Reader από την Ουκρανία

16:55: Κλείσιμο εναέριου χώρου: Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της για την Ρωσία, απαγορεύοντας την απογείωση, την προσγείωση όλων των ρωσικών αεροσκαφών και την υπερπτήση τους στον εναέριο χώρο της ΕΕ. Η απαγόρευση εφαρμόζεται σε όλα τα αεροσκάφη, ανεξαρτήτως αν είναι ρωσικής ιδιοκτησίας, καταχωρημένα στην Ρωσία ή υπό τον έλεγχο ρώσων ιδιωτών ή εταιρειών – περιλαμβανομένων των ιδιωτικών τζετ που ανήκουν ή ναυλώνονται από ολιγάρχες.

16:52: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ευρωπαϊκή Ενωση συμφώνησε να χρησιμοποιήσει πόρους της για να αγοράσει και να παραδώσει όπλα στην Ουκρανία. 450 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αγορά όπλων και 50 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον να χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση άλλων προμηθειών όπως καύσιμα και ιατρικός εξοπλισμός.

16:48: Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είχε γίνει διάλειμμα, αναφέρουν οι πληροφορίες.

16:42: Ζοζέπ Μπορέλ: Η ρωσική επίθεση γίνεται όλο και πιο άγρια», δηλώνει τώρα ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε, ο οποίος εξήγησε πως η Ευρώπη παίρνει αυτά τα μέτρα για να διασώσει την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

16:29: Σύμφωνα με τους Γερμανούς και την Καγκελαρία, αν η Ρωσία σταματήσει σήμερα κιόλας την τροφοδοσία φυσικού αερίου, η επάρκεια στη χώρα φτάνει μέχρι και τον επόμενο Νοέμβριο

16:25: Πρώτες πληροφορίες από τις διαπραγματεύσεις: Η Ουκρανία ζητεί την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και η Ρωσία ζητά την παράδοση της Ουκρανίας. Οπως αναμενόταν, δεν υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στις συζητήσεις.

16:22: Ο εκπρόσωπος της Καγκελαρίας στη Γερμανία, είπε ότι η Γερμανία χαιρετίζει τις διαπραγματεύσεις, όμως θεωρεί πολύ δύσκολο να φέρουν αποτέλεσμα

16:19: Διαδήλωση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη από Ουκρανούς πολίτες που ζητούν να σταματήσει η εισβολή της Ρωσίας στη χώρα τους

16:05: Βίντεο από τις επιθέσεις των Ρώσων στο Χάρκοβο

.@YourAnonOne Could you show this video on Russian TV? https://t.co/zLPewWR9kO — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

16:00: Πληροφορίες αναφέρουν πως ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις Ουκρανίας - Ρωσίας

15:54: Αποπέμπθηκε ο υπουργός Αμυνας στη Βουλαγρία επειδή μίλησε για την ρωσική επίθεση στην Ουκρανία

15:45: Η Ουάσινγκτον απαγόρευσε κάθε συναλλαγή με την κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας

15:39: Δυναμικό «παρών» Μπακογιάννη σε συγκέντρωση στη Φλωρεντία

15:35: Δένδιας: Οι επιθέσεις στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσουν αμέσως

15:29: Υπό διάλυση η ΤΣΣΚΑ, φεύγουν οι παίκτες της - Στον «αέρα» η παρουσία στην Ευρωλίγκα

15:24: Αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από όλη την Ουκρανία ζητεί η αντιπροσωπεία του Κιέβου στις συνομιλίες

15:19: Απομακρύνθηκαν 26 Ελληνες από την Οδησσό με σχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών.

15:14: Η Ρωσία απαγορεύει τις πτήσεις από 36 χώρες «απαντώντας» στις κυρώσεις της Δύσης

15:07: Οι ΗΠΑ απαγόρευσαν κάθε συναλλαγή με την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας.

14:57: Νέο μήνυμα του Βλαντίμιρ Πούτιν. Αποκάλεσε τη Δύση «αυτοκρατορία του ψέματος».

14:56: Μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Twitter: «Απόλυτη αλληλεγγύη στον Πρόεδρο Zelensky και τον λαό της Ουκρανίας. Καλωσορίζουμε την επιλογή της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή της προοπτική, είναι μία χώρα από εμάς».

14:52: Μεταφορά του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης στις εγκαταστάσεις του ΟΑΣΕ στην Μαριούπολη. Τα στοιχεία επικοινωνίας του παραμένουν τα ίδια:

Τηλέφωνα: 00380629 47-04-38, 00380629 34-53-84, 00380629 52-84-90, 00380629 33-24-92

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: 00380967047885

Email: [email protected]

14:47: Αναστέλλουν οι ΗΠΑ τη λειτουργεία της αμερικανικής πρεσβείας στο Μινσκ της Λευκορωσίας

14:41: Αυξάνονται οι πρόσφυγες στην Ελλάδα από την Ουκρανία, 1.032 στην Ελλάδα μέσα σε 5 μέρες - Εκτακτη σύσκεψη υπό τον Τάκη Θεοδωρικάκο

14:36: Μπορέλ: «Χαιρετίζουμε το πρώτο βήμα» στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας - Ουκρανίας, ανέφερε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας

14:32: Περαιτέρω άνοδο των τιμών φυσικού αερίου προβλέπει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας

14:27: «Ο πρόεδρος βρίσκεται στο Κρεμλίνο, ασχολείται με την οικονομία», δήλωσε ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

14:15 - Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων στο Χάρκοβο σήμερα το πρωί, δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Άντον Χεράσενκο.

14:05 - Σε ετοιμότητα με τα πυρηνικά ο Πούτιν. Σύμφωνα με δημοσίευμα ο υπουργός Αμυνας της χώρας ενημέρωσε τον Πούτι πως τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας είναι σε πλήρη ετοιμότητα και με ενισχυμένο προσωπικό. (Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά)

BREAKING: Russia's Defense Minister has told President Putin that the nuclear triad is on 'standby alert duty' and has reinforced personnel — The Spectator Index (@spectatorindex) February 28, 2022

13:56 - Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τη δημιουργία διεθνούς Λεγεώνας για «τον πόλεμο ενάντια στον Πουτινισμό»

Zelensky announced the creation of the International Legion



Volunteers from all over the world will go to war against Putinism. pic.twitter.com/t9SZQniwzc — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

13:49 - Δύσκολο να τελειώσουν την σεζόν οι τρεις ρωσικές ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα, ΤΣΣΚΑ, Ζενίτ και Ούνικς.

13:43 - Σε εξέλιξη οι συζητήσεις στη γραμμή Γκομέλ, στα σύνορα Ουκρανίας - Λευκορωσίας

13:38 - Η γερμανική ομάδα, Σάλκε «έσπασε» οριστικά το συμβόλαιο της με τη ρωσική εταιρία Gazprom

Die Partnerschaft zwischen dem #S04 und #GAZPROM wird vorzeitig beendet.



Alle weiteren Informationen auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) February 28, 2022

13:27 - «Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για σημαντικές κυρώσεις, οι οποίες θα πλήξουν ουσιαστικά τη ρωσική οικονομία και ζήτησε την προετοιμασία δράσεων για να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ενεργειακή κρίση, ώστε να προστατευθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Δεν υπάρχει -όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός- καμιά αμφιβολία ότι είμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής, ότι η γεωπολιτική αναταραχή θα έχει και οικονομικές επιπτώσεις και ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για σημαντικές αναταράξεις στην αγορά της ενέργειας.

Στην έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν πλήγμα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα. Υπενθύμισε τη θέση αρχής της Ελλάδας για σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας όλων των χωρών. Και τόνισε ότι ο αναθεωρητισμός είναι η βασική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και δεν πρέπει να γίνεται δεκτός, σε καμία των περιπτώσεων από όπου κι αν προέρχεται» σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

13:20 - Η Volkswagen, η Renault και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες σταματούν τις γραμμές παραγωγής τους στη Ρωσία

13:05 - ΕΚΤΑΚΤΟ: Δύο ακόμη νεκροί από πυρά στη Μαριούπολη

12:59 - Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post ο Ρομάν Αμπράμοβιτς έχει πάει στη Λευκορωσία, για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Ουκρανοί ζήτησαν από τον Αμπράμοβιτς να βοηθήσει στην πραγματοποίηση των συνομιλιών και ταξίδεψε στη Λευκορωσία για να συμμετάσχει στις συζητήσεις.

12:57 - «Η ασφάλειά σας είναι εγγυημένη. Ευχόμαστε να λύσσεται τις διαφορές σας. Ο λαός της Λευκορωσίας προσεύχεται γι αυτό» είπαν οι διαπραγματευτές πριν αρχίζουν οι συζητήσεις των αντιπροσώπων.

12:50 - Με αρκετή καθυστέρηση, οι αποστολές της Ρωσίας και της Ουκρανίας κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ώστε να ξεκινήσουν οι συζητήσεις

12:40 - Η συγκεκριμένη ανάρτηση είναι του Εσθονού πρέσβη στο Κίεβο. Δείχνει μια... άλλη χρήση ενός παραδοσιακού λικέρ της χώρας του

Famous 🇪🇪 liquer with improved recipy from Kyiv🇺🇦. #UkraineWillResist pic.twitter.com/Hq2O0Kw8Up — Kaimo Kuusk (@KaimoKuusk) February 27, 2022

12:25 - Η Ισπανία προτείνει να κλείσουν τα λιμάνια της ΕΕ για ρωσικά πλοία, σύμφωνα με το ρωσικό TASS

12:23 - Η ΕΕ «παγώνει» την έκδοση των Golden Visa σε σε Ρώσους, ως μέρος των κυρώσεων για την εισβολή

12:15 - Εκκενώστε την Βαλναβάχα επίκειται σφοδρή επίθεση προειδοποιούν οι Αρχές στην Μαριούπολη (Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ)

12:00 - «Οι μισθοφόροι της Wagner έχουν εντολή να σκοτώσουν τον Ζελένσκι» γράφουν οι Times (Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ)

11:50 - Με μήνυμά του ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ ενημέρωσε πως είχε επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ανέφερε πως το ΝΑΤΟ ενισχύσει την Ουκρανία με αμυντικούς πυραύλους, όπλα ενάντια στα τεθωρακισμένα, ενώ θα στείλει και ανθρωπιστική βοήθεια. (Δείτε ΕΔΩ)

I just spoke with President @ZelenskyyUa & commended him for the bravery of the people & armed forces of #Ukraine. #NATO Allies are stepping up support with air-defence missiles, anti-tank weapons, as well as humanitarian & financial aid. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2022

11:38 - Βοήθεια Ελλάδας μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Διαρκής επικοινωνία Στυλιανίδη με Ουκρανία - Πολωνία - Ρουμανία

📌 Η 🇬🇷 στηρίζει την 🇺🇦



Άμεση ανταπόκριση μέσω 🇪🇺 Μηχανισμού Πολ. Προστασίας για παροχή:



➡️Υγειονομικού υλικού σε 🇺🇦

➡️Υλικού για φιλοξενία προσφύγων σε 🇲🇩 & 🇸🇰



Διαρκής επικοινωνία @StylianidesEU με Eπίτροπο @JanezLenarcic & 🇪🇺 ομολόγους@eu_echo



🔗 https://t.co/btfZ1zIwXu — Civil Protection GR (@GSCP_GR) February 28, 2022

11:30 - Ο στρατός της Ρωσίας διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι άμαχοι μπορούν να εγκαταλείψουν «ελεύθερα» το Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, κατηγορώντας παράλληλα τις ουκρανικές αρχές ότι τους χρησιμοποιούν σαν ανθρώπινες ασπίδες.

11:25 - Η Ουκρανία κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ζητώντας κατάπαυση πυρός και απόσυρση στρατευμάτων, ενώ οι Ρώσοι λένε πως θέλουν από την πλευρά τους επίτευξη συμφωνίας

11:10 - «Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε» το νέο μήνυμα Ζελένσκι (Δείτε ΕΔΩ)

10:35 - Έφτασε με ελικόπτερο η αποστολή της Ουκρανίας στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

10:30 - Εκτός παιχνιδιών ΟΠΑΠ οι αναμετρήσεις των ρωσικών ομάδων. Όπως ανακοινώθηκε: «Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, όλες μας οι σκέψεις είναι στον Ουκρανικό λαό. Στον ΟΠΑΠ, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους Ουκρανούς πολίτες και στο αδιαμφισβήτητο δικαίωμά τους για ελευθερία.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοινώνει ότι δεν θα προσφέρει προς στοιχηματισμό οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός συνδέεται με ρωσικές διοργανώσεις (πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, πινγκ πονγκ, χάντμπολ, χόκεϊ επί πάγου και φούτσαλ) από τις 28.02.2022.

Συγκεκριμένα, οι αγώνες των παρακάτω ρωσικών διοργανώσεων δεν θα διατίθενται προς στοιχηματισμό είτε μέσω του Pamestoixima.gr, είτε μέσω του δικτύου των Καταστημάτων ΟΠΑΠ.

Διευκρινίζεται, ότι όσα στοιχήματα έχουν ήδη τοποθετηθεί σε ρωσικά αθλητικά γεγονότα ισχύουν κανονικά.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η κίνηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει συγκεκριμένους περιορισμούς σε εσάς. Ωστόσο, όλοι εμείς στον ΟΠΑΠ ευελπιστούμε, ότι λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες έκτακτες περιστάσεις, η κίνηση αυτή θα γίνει κατανοητή και θα στηριχθεί».

10:15 - Το κοινοβούλιο της Λετονίας ψήφισε ομόφωνα σήμερα να επιτραπεί στους πολίτες της να πολεμήσουν στην Ουκρανία αν το θέλουν οι ίδιοι

10:03 - Το πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών προσέφερε τη Βαρσοβία ως πλατφόρμα διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είπε ότι η Βαρσοβία, η Βουδαπέστη, η Κωνσταντινούπολη, το Μπακού θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημεία για διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα

09:56 - Το εμπάργκο ανά την Ευρώπη στη Ρωσία συνεχίζεται, με φινλανδική αλυσίδα σούπερ μάρκετ αφαιρεί ρωσικά προϊόντα από τη συλλογή. Πάνω από 50 ειδή διατροφής, άθλησης και ένδυσης θα κατέβουν από τα ράφια της αλυσίδας S-ryhmä

09:45 - Προσωρινή απενεργοποίηση μερικών χαρτών της Google Maps στην Ουκρανία

09:18 - Η ρωσική κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι αύξησε το βασικό της επιτόκιο στο 20% (από το 9,5%) για να αντισταθμιστούν οι κίνδυνοι για την οικονομία που εγείρονται από την πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος και την αύξηση του πληθωρισμού.

09:07 - Η Ελλάδα έκλεισε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο για τα ρωσικά αεροσκάφη (Δείτε εδώ αναλυτικά τη ΝΟΤΑΜ)

9:01 - Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία "επιβράδυνε τον ρυθμό της επίθεσης" κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής.

08:50 - Οπως μεταδίδουν τα ουκρανικά Μέσα, ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Χάρκοβο Oleh Synegubov δηλώνει ότι το Χάρκοβο βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

08:35 - Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο Κίεβο, και λίγο πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ήχησαν και πάλι οι σειρήνες στην πρωτεύουσα

08:25 - Σε αυτό το τραπέζι θα κριθεί ως έναν βαθμό η εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία

08:18 - Καθ' οδόν προς το σημείο των διαπραγματεύσεων η ουκρανική αντιπροσωπία

The #Ukrainian delegation is on the territory of #Belarus, on its way to the negotiating venue. — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

07:59 - Νέα ειδοποίηση για αεροπορικό βομβαρδισμό της Μαριούπολη. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του reader.gr θα ενταθεί η προσπάθεια να καταληφθεί η πόλη πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, ώστε να έχουν διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

07:15 - Ουκρανοί από τη Γαλλική Λεγεώνα των Ξένων θα μπορούν να ταξιδέψουν στην Ουκρανία με πλήρη μαχητικό εξοπλισμό, σύμφωνα με το Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

06:57 - Η γερμανική E.ON, η μεγαλύτερη διαχειρίστρια δικτύων μεταφοράς ενέργειας στην Ευρώπη, εναντιώνεται στις απαιτήσεις να κλείσει ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream 1 στο πλαίσιο των κυρώσεων οι οποίες επιβάλλονται στη Ρωσία επειδή προχώρησε σε εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με την Rheinische Post

06:49 - Το ρωσικό ρούβλι έπεφτε σχεδόν 27%, σε ισοτιμία 114,33:1 έναντι του αμερικανικού δολαρίου, στις πρώτες συναλλαγές στις διεθνείς χρηματαγορές, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

06:35 - Λεωφορεία με αρκετούς Ουκρανούς υπηκόους έχουν ξεκινήσει να έρχονται στην Ελλάδα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

06:10 - «Συντονισμένη» αντίδραση στην επίθεση της Ρωσίας θέλει ο Τζο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συζητήσει τηλεφωνικά σήμερα με συμμάχους και εταίρους της Ουάσινγκτον τις «εξελίξεις» ως προς την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και για να «συντονίσει» μια «ενωμένη αντίδραση» σε αυτή, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του δεν διευκρινίζεται ποιοι άλλοι ηγέτες θα πάρουν μέρος στη συζήτηση με τον κ. Μπάιντεν, η οποία οργανώνεται την ημέρα που αρχίζει να συζητείται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχέδιο ψηφίσματος που καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αναφέρεται πάντως ότι η τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 18:15 (ώρα Ελλάδας).

06:00 - Στο εδώλιο του κατηγορουμένου σήμερα (28/2) η Ρωσία στην έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκάλεσε χθες Κυριακή σπάνια έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των 193 μελών προκειμένου να συζητηθεί και να τεθεί σε ψηφοφορία κείμενο που καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αφού η Μόσχα χρησιμοποίησε το βέτο που διαθέτει για να εμποδίσει το κείμενο να ψηφιστεί από το ΣΑ την περασμένη εβδομάδα, οι δυτικές κυβερνήσεις ελπίζουν ότι θα υπάρξει απερίφραστη καταδίκη της εισβολής από τη ΓΣ, η συνεδρίαση της οποίας προγραμματίζεται να αρχίσει στις 17:00 (ώρα Ελλάδας). Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

05:45 - Υπό τον έλεγχο των Ρώσων η πόλη Μπερντιάνσκ

Οι πληροφορίες που είδαν νωρίτερα το φως της δημοσιότητας ότι η παράκτια πόλη Μπερντιάνσκ στη νότια Ουκρανία κατελήφθη από τους Ρώσους, πλέον επιβεβαιώνονται και από τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος δήλωσε ότι το Μπερντιάνσκ βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλεξάντερ Σβίντλο, που ανάρτησε τη δήλωσή του στο Facebook και την οποία μεταφέρει το BBC, τα ρωσικά στρατεύματα, που βρίσκονταν στην πόλη από το απόγευμα της Κυριακής, μπήκαν στο δημαρχείο στις 20:00.

«Οι Ρώσοι μας ενημέρωσαν ότι όλα τα διοικητικά κτίρια ήταν υπό τον έλεγχό τους και ότι έπαιρναν τον έλεγχο του κτιρίου της εκτελεστικής επιτροπής», σημείωσε ο δήμαρχος. Το Μπερντιάνσκ των περίπου 100.000 Ουκρανών βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ σε αυτό υπάρχει και μικρή ναυτική βάση.

05:40 - Ρωσικές δυνάμεις που κινούνταν προς το Κίεβο εν μέρει σταμάτησαν, δηλώνει σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας

Ρωσικά στρατεύματα σταμάτησαν εν μέρει να κινούνται από τα βορειοδυτικά του Κιέβου προς το κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας. Ο ουκρανικός στρατός απέκρουσε χθες χερσαίες και αεροπορικές επιθέσεις, κατά τον ίδιο.

Ο ρωσικός στρατός προσπαθεί παράλληλα να μπει στο κέντρο του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο σύμβουλος της προεδρίας, ενώ 11 πλοία του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται ανοικτά της Οδησσού.

Στη Μαριούπολη (νότια) δεν αναφέρονται προβλήματα, ωστόσο η Μπερντιάνσκ καταλήφθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα, συμπλήρωσε. Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς διαβεβαίωσε εξάλλου πως το Σαββατοκύριακο εντάχθηκαν στις τάξεις του ουκρανικού στρατού κάπου 100.000 έφεδροι.

05:35 - Πύραυλος σε κτίριο κατοικιών στο Τσερνίχιβ - Αγωνία για το αν υπάρχουν θύματα

Κλιμακώνεται η ρωσική επίθεση και σε άλλες περιοχές, αφού σύμφωνα με διεθνή Μέσα, πύραυλος έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στο κέντρο του Τσερνίχιβ, 150 χλμ. βορειοανατολικά του Κιέβου, προκαλώντας φωτιά, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία ειδικών επικοινωνιών της Ουκρανίας.

«Ένας πύραυλος έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στο κέντρο του Τσερνίχιβ. Ξέσπασε φωτιά, φλέγονται οι δύο κάτω όροφοι. Ο αριθμός των τραυματιών είναι άγνωστος προς το παρόν», ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Ουκρανίας (Ukrinform) σε μια σύντομη δήλωση στο Telegram. Λίγο νωρίτερα, το «Kyiv Independent» μετέδωσε ότι ήχησε ο εναέριος συναγερμός στην πόλη, περίπου στις 4:30 π.μ. τοπική ώρα, με τους κατοίκους να καλούνται να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο καταφύγιο.

05:25 - Νέες εκρήξεις στο Χάρκοβο

Τεταμένη είναι η κατάσταση στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, καθώς ακούγονται πολλές εκρήξεις.

05:05 - Σε ισχύ οι κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας

Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας τέθηκαν σε ισχύ αφού δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Συμπεριλαμβάνουν την απαγόρευση κάθε συναλλαγής ευρωπαίων με τον κεντρικό χρηματοπιστωτικό θεσμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όλοι οι πόροι της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στην ευρωπαϊκή δικαιοδοσία θα «παγώσουν» ώστε να εμποδιστεί η χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία που διέταξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

04:55 - «Μαχητές από Λευκορωσία κατευθύνονται προς την Ουκρανία»

Και ενώ υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις σε Κίεβο και Χάρκοβο, η κρατική υπηρεσία ειδικών επικοινωνιών της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι μαχητές από τη Λευκορωσία κατευθύνονται προς την Ουκρανία. «Μαχητές από τη Λευκορωσία πετούν τώρα προς την Ουκρανία», ανέφερε η υπηρεσία στον λογαριασμό της στο Telegram, τα ξημερώματα, χωρίς ωστόσο να γίνεται σαφής η εθνικότητα των δυνάμεων. Την εν λόγω αναφορά συνοδεύει και βίντεο, που φέρεται να δείχνει αεροσκάφη στον νυχτερινό ουρανό του Ζλόμπιν, στην περιοχή Γόμελ της Λευκορωσίας.

04:35 - Η τιμή του βαρελιού του αργού WTI καταγράφει αλματώδη αύξηση (+5%)

Η τιμή του βαρελιού του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε αλματώδη αύξηση, που ξεπέρασε το 5%, στις πρώτες πρωινές συναλλαγές στην Ασία σήμερα, καθώς οι αγορές μοιάζουν να ανησυχούν ολοένα περισσότερο για το ενδεχόμενο να ξεσπάσει ενεργειακή κρίση μετά τις νέες δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία εξαιτίας της εισβολής της στην Ουκρανία. Η τιμή του βαρελιού αυξήθηκε κατά 5,07% στα 96,23 δολάρια, ενώ αυτή του βαρελιού Brent αυξήθηκε κατά 4,30% στα 102,14 δολάρια.

04:25 - Εκρήξεις ακούγονται σε Κίεβο και Χάρκοβο

Εκρήξεις ακούγονται στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χάρκοβο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές. Στο Κίεβο επικράτησε ηρεμία για κάποιες ώρες χθες Κυριακή.

04:10 - Το Κίεβο καλεί τον ΠΟΥ να σταματήσει τη συνεργασία με τη Ρωσία

Το υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας κατηγορεί τη Μόσχα ότι επιτέθηκε σε «νοσοκομεία και ασθενοφόρα» κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης και καλεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να σταματήσει οποιαδήποτε συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

03:40 - «Καταρρέει» το ρωσικό ρούβλι

«Βυθίζεται» ολοένα και περισσότερο το ρωσικό ρούβλι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις κυρώσεις της Δύσης στη Μόσχα. Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο Guardian, το ρωσικό ρούβλι υποχώρησε σχεδόν 30% έναντι του δολαρίου, σε νέο ιστορικό χαμηλό. Η κατακόρυφη πτώση έρχεται μετά τις σκληρές κυρώσεις που επέβαλαν Δύση και ΕΕ στη Ρωσία, με πιο σημαντική αυτή του αποκλεισμού ορισμένων ρωσικών τραπεζών από το SWIFT. Το ρούβλι έπεσε στα 119 ανά δολάριο, υποχωρώντας κατά 28,77%, στις 118 μονάδες. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

03:30 - ΕΚΤ: Υπό «πτώχευση» η ευρωπαϊκή θυγατρική της ρωσικής τράπεζας Sberbank

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαπίστωσε σήμερα την «πτώχευση ή πιθανή πτώχευση» της ευρωπαϊκής θυγατρικής της ρωσικής τράπεζας Sberbank, μιας από τις μεγαλύτερες της χώρας, εξαιτίας των «μεγάλων» αναλήψεων αποταμιεύσεων εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώσεων που αποφασίστηκαν από τις δυτικές χώρες.

Η Sberbank Europe AG, με έδρα την Αυστρία, καθώς και οι θυγατρικές της στην Κροατία και στη Σλοβενία βρέθηκαν αντιμέτωπες με «μεγάλες αναλήψεις λόγω του αντίκτυπου των γεωπολιτικών εντάσεων στη φήμη τους», εξηγεί ο εποπτικός φορέας της ΕΚΤ σε ανακοίνωσή του, εκτιμώντας ότι «στο εγγύς μέλλον, η τράπεζα κινδυνεύει να μην είναι σε θέση να αποπληρώνει τα χρέη της ή άλλες δεσμεύσεις της εντός των καθορισμένων προθεσμιών».

03:05 - Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την Κριμαία προς το Κίεβο και το Χάρκοβο

Πολλά ρωσικά βομβαρδιστικά και μαχητικά απογειώθηκαν από τη χερσόνησο της Κριμαίας προς ουκρανικές πόλεις, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, στους στόχους πιστεύεται ότι συγκαταλέγονται το Κίεβο, το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, η Μικολάιφ, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η Χερσώνα. Οι πληροφορίες του πρακτορείου δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

03:00 - «Ευχαριστώ» από Ζελένσκι σε Βαρθολομαίο για τη συμπαράσταση στην Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε στον Πατριάρχη την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού και τον ευχαρίστησε για όλες τις εκδηλώσεις συμπαράστασης του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον αγώνα των Ουκρανών για την προάσπιση της ελευθερίας της πατρίδας τους.

Από την πλευρά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης διαβεβαίωσε τον πρόεδρο Ζελένσκι για την αλληλεγγύη της Μήτρος Εκκλησίας και για τις προσευχές του για την κατάπαυση του πυρός. Τον συνεχάρη δε για το αγωνιστικό φρόνημα του και την έμπνευση που δίνει με τη γενναία στάση του στον λαό του. Αργά το βράδυ της Κυριακής, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανάρτησε στην επίσημη σελίδα του στο Twitter ευχαριστήριο μήνυμα προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. «Ευχαριστώ για τη ζεστή συνομιλία Παναγιώτατε. Τα λόγια σου είναι σαν χέρια που μας κρατούν ψηλά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Οι Ουκρανοί αισθάνονται την πνευματική υποστήριξη και τη δύναμη των προσευχών σας. Ελπίζουμε για ειρήνη το συντομότερο», έγραψε ο Ζελένσκι.

02:45 - Παραμένουν στην Ευρώπη οι 4.000 στρατιώτες των ΗΠΑ

Παρατείνεται η παραμονή των 4.000 στρατιωτών του αμερικανικού στρατού που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη σε προσωρινή βάση - πιθανότατα για αρκετές εβδομάδες - ως μέρος της προσπάθειας των ΗΠΑ να καθησυχάσουν τους ανατολικοευρωπαίους συμμάχους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης στην Ουκρανία.

02:25 - «Ανοίγει» ο δρόμος για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τάχθηκε υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Πράγματι εν καιρώ [θα] ανήκει σε εμάς. Είναι χώρα που ανήκει ανάμεσά μας και θέλουμε να ενταχθεί», είπε η κυρία φον ντερ Λάιεν σε ρεπόρτερ του Euronews ερωτηθείσα χθες Κυριακή σχετικά με την εισδοχή του Κιέβου στην ΕΕ. Επισήμανε ότι υπάρχουν ήδη πεδία συνεργασίας ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Κίεβο.

Το Σάββατο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άσκησε πίεση για να ληφθεί απόφαση για το ζήτημα. «Είναι κρίσιμη ώρα να κλείσει η μακρά συζήτηση μια για πάντα και να ληφθεί απόφαση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους μέσω Twitter. «Συζητήσαμε με τον (πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ) για την περαιτέρω αποτελεσματική βοήθεια και για τον ηρωικό αγώνα των Ουκρανών για να έχουν ελεύθερο μέλλον», πρόσθεσε.

02:15 - Ζελένσκι σε Μπόρις Τζόνσον: «Οι επόμενες 24 ώρες θα είναι κρίσιμες για την Ουκρανία»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε στον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Κυριακή ότι οι επόμενες 24 ώρες είναι κρίσιμες για την Ουκρανία, ενημέρωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ. Ο κ. Τζόνσον από την πλευρά του ανέφερε ότι το Λονδίνο και οι σύμμαχοί του θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να φθάσει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

02:00 - Ο Καναδάς ανακοινώνει την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία

Η καναδική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή την αποστολή στον ουκρανικό στρατό στρατιωτικού προστατευτικού εξοπλισμού, που περιλαμβάνει αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη, πάντως απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο να αναπτύξει στρατεύματα εναντίον του ρωσικού στρατού. Οι Ουκρανοί στρατιωτικοί «έχουν ανάγκη κράνη, αλεξίσφαιρα γιλέκα, μάσκες αερίων και εξοπλισμό νυχτερινής όρασης», εξήγησε η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Μελανί Ζολί κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Οτάβα θα προσφέρει αμυντικό εξοπλισμό αξίας 25 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (17,6 εκατ. ευρώ) στον ουκρανικό στρατό, διευκρίνισε η κυρία Ζολί, εξηγώντας πως της υποβλήθηκε σχετικό αίτημα «απευθείας» από την Όλγα Στεφανίσινα, αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης. «Θέλω να είμαι πολύ σαφής: έχουμε πρόθεση να κάνουμε περισσότερα», τόνισε η επικεφαλής της καναδικής διπλωματίας, μερικές ώρες αφού η κυβέρνησή της έκλεισε τον εναέριο χώρο στα ρωσικά αεροσκάφη.

Το υλικό αυτό θα φθάσει «γρήγορα» στον ουκρανικό στρατό μέσω Πολωνίας, είπε εξάλλου η Καναδή υπουργός Άμυνας, η Ανίτα Άναντ. «Δεν βρίσκεται πάνω στο τραπέζι επί του παρόντος μάχιμη αποστολή (του στρατού του Καναδά), ούτε για τους συμμάχους μας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ», πρόσθεσε, απαντώντας σε ερώτηση για την ενδεχόμενη ανάπτυξη καναδών στρατιωτικών στο πλευρό των ουκρανικού στρατού, που προσπαθεί να απωθήσει τις τελευταίες πέντε ημέρες την εισβολή των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε τη 14η Φεβρουαρίου ότι θα έστελνε όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία – κάτι άνευ προηγουμένου –, καθώς και ότι θα χορηγούσε στο Κίεβο δάνειο 500 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (347 εκατ. ευρώ).

01:55 - Μήνυση της Ουκρανίας στη Ρωσία για «ψευδείς ισχυρισμούς γενοκτονίας»

Η Ουκρανία κατέθεσε μήνυση κατά της Ρωσίας στο Παγκόσμιο Δικαστήριο, επικαλούμενη ψευδείς ισχυρισμούς γενοκτονίας, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

01:50 - Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Φον ντερ Λάιεν: Εθεσε ζήτημα για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Ζήτημα ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση έθεσε στην επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε νέα τηλεφωνική τους επικοινωνία. Ο Ουκρανός πρόεδρος, όπως ανέφερε σε νέο του «τιτίβισμα» ζήτησε συγκεκριμένες αποφάσεις για την ενίσχυση της άμυνας, μία μακροοικονομική βοήθεια, αλλά και να εξεταστεί η δυνατότητα ισότιμου μέλους της Ουκρανίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Also had a phone conversation with @vonderleyen. Talked about concrete decisions on strengthening Ukraine's defense capabilities, macro-financial assistance and Ukraine's membership in the #EU. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

01:40 - Νίκος Χαρδαλιάς: «Η Ελλάδα (είναι) πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας!»

Στην Πολωνία έφτασε ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, με πολιτικό αεροσκάφος, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια με ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης για την Ουκρανία. Με μήνυμά του στο Twitter, ο Νίκος Χαρδαλιάς σημειώνει ότι «η Ελλάδα (είναι) πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας! Mission accomplished...»

Η Ελλάδα πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας! Mission accomplished...

🇬🇷🇺🇦 #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/NZkQd23BIj — Νίκος Γ. Χαρδαλιάς (@nhardalias) February 27, 2022

01:35 - Επικοινωνία Ζελενσκι με Μπόρις Τζόνσον και Άντρζεϊ Ντούντα

Επικοινωνία είχε ο Βολοντίμιρ Ζελενσκι με τον Βρετανό πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Πολωνίας, όπως ενημερώνει μέσω Twitter o Ουκρανός πρόεδρος: «Μίλησα με τον Πρωθυπουργό @BorisJohnson και τον Πρόεδρο @AndrzejDuda για την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας. Συμφωνήσαμε για περαιτέρω κοινά βήματα για την αντιμετώπιση του επιτιθέμενου. Ο αντιπολεμικός συνασπισμός σε δράση!».

Talked to 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson and 🇵🇱 President @AndrzejDuda about the current security situation. Agreed on further joint steps to counter the aggressor. Anti-war coalition in action! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

01:30 - Στη Μαριούπολη μεταφέρθηκαν οι 80 ομογενείς του χωριού Σαρτανά

Στη Μαριούπολη μεταφέρθηκαν οι 80 ομογενείς κάτοικοι του βομβαρδισμένου χωριού Σαρτανά και τους θανάτους των 10 ομογενών. Το χωριό βρέθηκε σε διασταυρούμενα πυρά και κρίθηκε απαραίτητη η απαγκίστρωση των ομογενών του Σαρτανά.

01:15 - Ουκρανία: «Δύσκολη ημέρα η Κυριακή»

Το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας περιέγραψε την Κυριακή ως μία «δύσκολη ημέρα» επισημαίνοντας πως οι Ρώσοι στρατιώτες «συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς προς σχεδόν όλες τις κατευθύνσεις». Σε μία ανάρτηση στο Facebook, γραμμένη στα αγγλικά, το γενικό επιτελείο αναφέρει πως οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας «αντιμετωπίζουν τον εισβολέα στον αέρα και στο έδαφος». Οπως επισημαίνεται στην ανάρτηση, μία αεροπορική βάση στο Βασίλκιβ (προάστιο του Κιέβου) κρατήθηκε «ηρωικά» υπό τον έλεγχο των Ουκρανών, παρά τον σφοδρό βομβαρδισμό των Ρώσων. Ρωσική τεχνολογία καταστράφηκε σε αρκετά σημεία στις συγκρούσεις ενώ αντιαεροπορικά πυρά κατέρριψαν ένα ρωσικό ελικόπτερο και ένα drone, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

01:00 - Ρωσικά τανκς κατευθύνονται προς το Κίεβο - «Τους χτυπήσαμε», ισχυρίζεται η Ουκρανία

Πληροφορίες του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας διέρρευσαν πριν από λίγο ότι το μεγάλο ρωσικό κομβόι που κατευθύνεται στο Κίεβο έχει σταματήσει! Οπως υποστηρίζουν οι Ουκρανοί, αυτή η μεγάλη ρωσική επιχείρηση έχει σταματήσει, καθώς εξαπολύθηκαν χτυπήματα από στεριά και αέρα. Νωρίτερα, σήμερα, δορυφορικές εικόνες έδειχναν ρωσικές δυνάμεις να προελαύνουν προς το Κίεβο. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Δείτε τις φωτογραφίες:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

00:50 - «Πυρηνικός εκβιασμός από τον Πούτιν»

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στον ΟΗΕ κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, πως έχει καταφύγει σε «πυρηνικό εκβιασμό». «Ο κόσμος πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά αυτές τις απειλές» ανέφερε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, ο Πούτιν είχε ανακοινώσει πως οι πυρηνικές αμυντικές δυνάμεις της Ρωσίας είχαν τεθεί σε συναγερμό.

Ukrainian ambassador to the UN: “… the Russia President has resorted to nuclear blackmail. The world must take this threat very seriously” — Mark Stone (@Stone_SkyNews) February 27, 2022

00:45 - «Ναι αλλά με επιφύλαξη» από Κύπρο στο κλείσιμο του ευρωπαϊκού εναερίου χώρου

Στις εργασίες της άτυπης τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εξωτερικών των κρατών - μελών της ΕΕ, συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννης Κασουλίδης, ο οποίος και εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στα υπό συζήτηση μέτρα και ενημέρωσε για τις ενέργειες της Κύπρου σε σχέση με τον συντονισμό και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οσον αφορά στο κλείσιμο του ευρωπαϊκού εναερίου χώρου, ο κ. Κασουλίδης σημείωσε ότι η συγκατάθεση της Κύπρου δίνεται με την επιφύλαξη του δικαιώματός της για επανεξέταση ή/και αναθεώρηση της εφαρμογής της εν λόγω απόφασης, σε περίπτωση που η Τουρκία αρνηθεί να προχωρήσει στο κλείσιμο και του δικού της εναερίου χώρου και προχωρήσει στην εργαλειοποιήση της ευρωπαϊκής αυτής απόφασης, με σκοπό την προσέλκυση ή/και μεταφορά Ρώσων πολιτών στα κατεχόμενα. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

00:35 - Ηχησαν ξανά οι σειρήνες στο Κίεβο, σύμφωνα με το CNN

Οπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του CNN στο Κίεβο, οι σειρήνες ήχησαν για ακόμη μία φορά χωρίς όμως να ακούγονται ακόμα εκρήξεις. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η ναυτική βάση του Μπερντιάνσκ, ανάμεσα στην Κριμαία και το Ντονμπάς, έχει πέσει πλήρως στα χέρια των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

00:20 - Οι Ρώσοι κατέστρεψαν το Antonov-225, το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο

Το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο, το Antonov-225, καταστράφηκε από ρωσικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο: «Οι Ρώσοι εισβολείς κατέστρεψαν το κόσμημα της ουκρανικής αεροπορίας, το An-225» στο αεροδρόμιο Αντόνοφ στο Γκοστομέλ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κρατικός όμιλος Ukroboronprom. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

00:00 Μπόρις Τζόνσον: Δεν πιστεύω ότι ο Πούτιν θέλει διαπραγματεύσεις

Άκρως επιφυλακτικός δηλώνει ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, λίγες ώρες πριν το πρώτο ραντεβού Ρωσίας - Ουκρανίας, εκτός του πεδίου της μάχης. «Εάν ο Πούτιν θέλει να διαπραγματευτεί, αυτά είναι καλά νέα αλλά έχω τις αμφιβολίες μου», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Τζόνσον.