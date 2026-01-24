Quiz: Από την Μπαλοδήμου στη Λιβαθυνού - Θυμάσαι τις παρουσιάστριες στο Καλημέρα Ελλάδα;

Φέτος από τις αρχές της σεζόν μέχρι αυτή την εβδομάδα ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού μας έλεγαν μαζί «Καλημέρα Ελλάδα», παίρνοντας σκυτάλη από τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος παρουσίαζε με επιτυχία την πολύ πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 για 34 συνεχόμενες τηλεοπτικές σεζόν.

Διαβάστε ακόμη: Quiz Στο Παρά Πέντε: Πόσο καλά ξέρεις τη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη;

Όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό του αξέχαστου παρουσιαστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιανουαρίου, πέρασαν πάρα πολλές παρουσιάστριες, αρκετές από τις οποίες έκαναν δίπλα του τα πρώτα τους βήματα στην τηλεόραση προτού αποχωρήσουν για να χαράξουν τη δική τους πορεία. Κάποιες αποχώρησαν χωρίς να υπάρχει παρασκήνιο, κάποιες πάλι με πλούσιο παρασκήνιο, όπως συνέβη και αυτή την εβδομάδα με την ξαφνική αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού, η οποία εμφανίστηκε για τελευταία φορά στο πλατό του Καλημέρα Ελλάδα την περασμένη Τετάρτη (21/1).

Πόσο καλά λοιπόν θυμάσαι όλες τις παρουσιάστριες που πέρασαν από το στούντιο της μακροβιότερης πρωινής εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης; Η απάντηση στο quiz του Reader.gr που ακολουθεί και γυρνάει τον χρόνο μέχρι το μακρινό - πλέον - 1992 που έκανε πρεμιέρα το Καλημέρα Ελλάδα στην πολύ πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 σε ένα τελείως διαφορετικό τηλεοπτικό τοπίο, αφού τότε ήταν η μόνη εκπομπή που ξεκινούσε τόσο νωρίς στην ελληνική τηλεόραση.

Quiz: Παρουσιάστριες στο Καλημέρα Ελλάδα;

